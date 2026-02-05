Do uszkodzenia rury z gazem ziemnym doszło około godziny 9.30 przy ul. Łącznej 1 w Szczecinie. Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej.

Na miejscu pracują strażacy oraz pogotowie gazowe

Jak przekazał asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, obecnie strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia, a równolegle pogotowie gazowe pracuje nad tym, aby dostać się do rury zasilającej i odciąć dopływ gazu. "Strażacy ewakuowali z pobliskiego budynku mieszkalnego 17 osób. Mają schronienie w specjalnym autobusie, który został tam podstawiony" - powiedział.

Reklama

Policja wyłączyła z ruchu okoliczne drogi

Schacht powiedział również, że elewacja budynku jest polewana wodą, by uchronić ją przed potencjalnym zawaleniem. "Działania strażaków są skoncentrowane na obronie, aby ograniczyć promieniowanie cieplne" - wyjaśnił. Policja podjęła decyzję, aby - z uwagi na działania służb - czasowo wyłączyć z użytkowania odcinek drogi.