O zatrzymaniu swojego wieloletniego pracownika Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało we wtorek rano. Jak powiedziała podczas środowej konferencji prok. Szelągowska, mężczyzna usłyszał zarzut z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, który – jak mówiła – dotyczy "szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu". Jak dodała, za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od lat ośmiu do dożywotniego pozbawienia wolności.

W dniu dzisiejszym podejrzany składał wyjaśnienia i został skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie – podkreśliła. Jak doprecyzowała, wniosek ten trafił do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.