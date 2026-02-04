"To koniec gry dla zdeprawowanych i satanistycznych liberalnych elit" – napisał Dmitrijew na portalu X, odnosząc się do wtorkowej wypowiedzi Tuska. Dodał, że "świat jest zmęczony kłamstwami", a próby "utrzymania wpływów za pomocą propagandy" nie są już skuteczne.

"Słodka pułapka zastawiona na elity USA"

Coraz więcej komentatorów i ekspertów zakłada, że jest bardzo prawdopodobne, że była to operacja rosyjskiego KGB – tzw. honey trap, słodka pułapka zastawiona na elity świata zachodniego, głównie Stanów Zjednoczonych – powiedział we wtorek premier RP, komentując sprawę tzw. afery Epsteina. Tusk oświadczył, że w Polsce powstanie zespół analityczny ws. polskich wątków tzw. afery Epsteina.

Akta Epsteina

Kiriłł Dmitrijew jest specjalnym przedstawicielem przywódcy Rosji ds. współpracy inwestycyjno-ekonomicznej z zagranicą. Uczestniczy m.in. w procesie negocjacji z USA i Ukrainą w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

W ubiegłym tygodniu amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Dokumenty zawierają m.in. korespondencję Epsteina z prominentnymi osobami albo wzmianki o nich.

Epstein zmarł w sierpniu 2019 roku w więzieniu, oczekując na proces w szeroko zakrojonej sprawie dotyczącej handlu ludźmi. Opublikowane materiały pokazują szeroką sieć kontaktów Jeffreya Epsteina, w której przewijają się nazwiska osób ze świata biznesu i technologii, takich jak Bill Gates, Donald Trump czy Elon Musk.