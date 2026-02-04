Gazeta podkreśla we wtorkowym artykule, że Xi usunął wszystkich poza jednym z sześciu generałów mianowanych w 2022 r. do Centralnej Komisji Wojskowej, której przewodniczy on sam. Największym zaskoczeniem jest objęcie śledztwem pod koniec stycznia generała Zhanga Youxii, weterana wojennego cieszącego się autorytetem w siłach zbrojnych i uważanego dotąd za lojalnego sojusznika przywódcy ChRL.

Xi wykazuje "niezwykły poziom strachu"

Zdaniem cytowanych przez "NYT"” analityków wywiadu USA, Xi wykazuje "niezwykły poziom strachu". Były analityk CIA John Culver ocenił, że "paranoja jest bardziej cechą jego przywództwa niż błędem". Eksperci zwracają uwagę, że w systemach autorytarnych przywódcy często postrzegają swoje najbliższe otoczenie, a nie dysydentów, jako "największe zagrożenie". Jako autokrata musisz być paranoikiem. Jesteś stale zagrożony – zauważył cytowany politolog Marcel Dirsus.

Oficjalnie Pekin mówi o "poważnych naruszeniach" dyscypliny przez Zhanga, co wpisuje się w wieloletnią kampanię antykorupcyjną Xi. Jednak jego usunięcie, porównywane przez historyków do głośnego konfliktu Mao Zedonga z Lin Biao w 1971 roku, może mieć na celu ubiegnięcie ewentualnego sprzeciwu wobec planów Xi dotyczących czwartej kadencji – ocenia "NYT". Gazeta jednocześnie podkreśla, że choć pojawiały się spekulacje o rzekomym szpiegostwie generała, to amerykańscy urzędnicy "nie są świadomi", by był on informatorem USA.

Chaos kadrowy w Chinach

Dziennik ostrzega, że chaos kadrowy może skutkować "nieufnością między partią a armią", co potencjalnie wpłynie na zdolność do prowadzenia operacji wojskowych, w tym ewentualnych działań wobec Tajwanu. Xi utrzymuje, że przejęcie kontroli nad Tajwanem jest nieuniknione i stanowi warunek "wielkiego odrodzenia narodu chińskiego", przy czym nie wyklucza podjęcia w tym celu interwencji zbrojnej.

Od przejęcia sterów w Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w 2012 r. Xi skonsolidował władzę poprzez nieustanne kampanie antykorupcyjne, karząc setki tysięcy urzędników i eliminując rywali politycznych. W 2022 roku zerwał z obowiązującą od dekad tradycją polityczną, zapewniając sobie trzecią kadencję na stanowisku sekretarza generalnego KPCh.