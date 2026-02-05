Powód jest jeden — od ponad tygodnia miasto zmaga się z wyjątkowo śliskimi nawierzchniami, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby wypadków.

SOR pod presją. Rekordowe statystyki po marznącym deszczu

Urazówka USK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej już od 26 stycznia pracuje na granicy możliwości. Po opadach marznącego deszczu ulice zamieniły się w lodowisko, a skutki były natychmiastowe. W ciągu jednej doby na Szpitalny Oddział Ratunkowy trafiło 167 pacjentów, z czego 20 osób wymagało pilnej operacji. Ponieważ sytuacja nie uległa poprawie, a liczba poszkodowanych nadal rosła, dyrekcja szpitala zdecydowała się przesunąć planowe zabiegi, by skupić się na pacjentach urazowych.

"Klinika znajduje się pod bardzo dużym obciążeniem"

Decyzję tłumaczy rzeczniczka placówki, Magdalena Knop. Jak podkreśla, oddział został przeciążony nagłymi przyjęciami. - W związku z wyjątkowo trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz gwałtownym wzrostem liczby pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym z powodu urazów kończyn dolnych i górnych, nasza Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu znajduje się obecnie pod bardzo dużym obciążeniem - przekazała.

We wtorek Knop potwierdziła Polskiej Agencji Prasowej, że planowe przyjęcia dorosłych pacjentów na ortopedię zostały czasowo wstrzymane.

Najpilniejsze przypadki bez zmian. Onkologia działa normalnie

Szpital zaznacza, że ograniczenia nie oznaczają wstrzymania pomocy. Pacjenci w stanie zagrożenia zdrowia i życia są przyjmowani bez zmian, podobnie jak osoby poszkodowane w wypadkach. Bez zakłóceń realizowane są również świadczenia dla pacjentów onkologicznych. Placówka podkreśla, że decyzja miała na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości leczenia tam, gdzie liczy się każda minuta.

Brak miejsc na oddziale. Łóżka trafiły na korytarze

Skala problemu najlepiej widoczna jest w liczbach. Klinika ortopedii dysponuje 35 łóżkami, tymczasem w kulminacyjnym momencie hospitalizowanych było aż 47 pacjentów. Jeszcze 3 lutego na oddziale przebywały 42 osoby, co zmusiło personel do dostawienia łóżek na korytarzach.

- Decyzja o czasowym wstrzymaniu planowych przyjęć została podjęta wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pacjentów, aby zapewnić nieprzerwaną, szybką i skuteczną pomoc osobom wymagającym pilnej interwencji medycznej - podkreśliła Knop.

Pacjenci, którzy mieli zaplanowane operacje, są na bieżąco informowani o nowych terminach hospitalizacji.

Zima wciąż groźna. Lekarze apelują o ostrożność

Lekarze zwracają uwagę, że przy utrzymujących się niskich temperaturach ryzyko urazów nadal pozostaje wysokie. Nawet krótki spacer po nieodśnieżonym chodniku może skończyć się złamaniem, a każdy kolejny taki przypadek dodatkowo obciąża system ochrony zdrowia.

Dopóki warunki pogodowe się nie poprawią, szpitale apelują o rozwagę — solidne obuwie, ostrożność i unikanie ryzykownych tras mogą uchronić nie tylko przed bólem, ale i długim leczeniem.