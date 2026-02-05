Szef FIFA skrytykowany w Ukrainie

Słowa Infantino dotyczące przywrócenia Rosji do rozgrywek międzynarodowych odbiły się szerokim echem. Na prezydenta FIFA wylała się krytyka. Oczywiście największe oburzenie wywołały w Ukrainie. Przeciwnie w kraju rządzonym przez Władimira Putina.

Rosjanie z jeszcze większą niecierpliwością czekają na kwietniowy kongres FIFA. Liczą, że w czasie niego zapadną korzystne dla nich decyzje.

Infantino ma dług wobec Rosji

W uchylenie zakazu wierzy Jewgienij Łowczew. Były rosyjski piłkarz w rozmowie z mediami nie ukrywał, że Infantino ma dług wobec jego kraju. Dzięki nam został prezydentem FIFA. Pierwsze mistrzostwa świata pod jego kierownictwem odbyły się w Rosji. Wypadły one wspaniale, on sam też tak mówił. Osobiście powiedział mi, że nauczy się rosyjskiego. Był wobec nas lojalny - podkreślił Łowczew, dając do zrozumienia, że Infantiono powinien lobbować na korzyść Rosji.

Były piłkarz powiedział też, co powinno spotkać tych, którzy na kongresie FIFA będą przeciwko Rosji. Trzeba poprosić Trumpa, aby tych, którzy będą głosować przeciwko naszemu powrotowi, wyciągnąć z łóżek i wsadzić do więzienia - wypalił Łowczew.

Rosja wykluczona z gry od 2022 roku

Piłkarskie reprezentacje Rosji oraz drużyny klubowe z tego kraju zostały wykluczona ze wszystkich rozgrywek organizowanych przez FIFA i UEFA w lutym 2022 roku. Stało się tak wskutek zbrojnej agresji na Ukrainę.