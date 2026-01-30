Duda uważa, że Trump nikogo nie obraził

Były prezydent naszego kraju w rozmowie z RMF FM odniósł się do wypowiedzi Trumpa na temat udziału wojsk sojuszniczych w misji w Afganistanie. Według Dudy słowa prezydenta USA nie były szczególnie obraźliwe. Nie widzę w tej wypowiedzi niczego, co uzasadniałoby słowo "przepraszam", bo prezydent Trump nikogo nie obraził - powiedział poprzednik Karola Nawrockiego.

Reklama

Jeżeli prezydent Trump patrzy na to z punktu widzenia, jak zaangażowana była armia amerykańska i ilu amerykańskich żołnierzy zginęło, to żadna armia NATO nie ma porównania, jeśli chodzi o straty, z armią amerykańską - podkreślił były prezydent RP.

Duda skrytykował tych, którzy atakują Trumpa

Duda przyznał jednak, że słowa Trumpa były "niefortunne i niezręczne" i dobrze, że polskie władze zwróciły na nią uwagę. Jednocześnie skrytykował też tych, którzy ostro atakują przywódcę USA, a wcześniej sami "poniewierali polski mundur i polskich żołnierzy", lub nie stawali w ich obronie.