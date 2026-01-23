Jak informuje tygodnik, fundacja Andrzeja Dudy rozpoczęła swoją działalność 22 stycznia 2026 roku. Jej nazwa to "Fundacja Central European 3Seas Institute – Andrzej Duda Foundation".

Czym zajmuje się fundacja Andrzeja Dudy?

Były prezydent został jej założycielem, pełni też w fundacji funkcję prezesa zarządu. European 3Seas Institute ma się przede wszystkim zajmować doradztwem, ale również badaniami naukowymi i pracami w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Siedziba fundacji mieści się w Krakowie przy ulicy Kajetana Stefanowicza w dzielnicy Prądnik Biały. To Znajduje się tam mieszkanie, które para prezydencka kupiła w 2018 r. W tym samym miejscu swoją działalność miała zarejestrowana również córka Andrzeja Dudy, która w 2024 r. zdała egzamin adwokacki.

Spółka Andrzeja Dudy

Wcześniej Wirtualna Polska informowała o tym, że Andrzej Duda wraz z żoną Agata Kornhauser-Duda założyli spółkę komandytową "Andrzej Duda PAAD". Firma została zarejestrowana w grudniu 2025 r. Zgodnie z wpisem do rejestru, działalność firmy obejmuje m.in:

doradztwo biznesowe, strategiczne, zarządcze i marketingowe,

badania rynku i opinii publicznej,

wynajem i zarządzane nieruchomościami

usługi szkoleniowe i edukacyjne,

nauczanie języków obcych.

Andrzej Duda jest w spółce komplementariuszem, czyli prowadzi jej sprawy, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej długi bez ograniczeń, całym swoim majątkiem. Jest to rola kluczowa, wymagająca aktywnego zarządzania. Wielkość udziału byłego prezydenta wynosi 500 tys. zł. Spółka "Andrzej Duda PAAD" została zarejestrowana w KRS 19 grudnia 2025 r. w Krakowie.