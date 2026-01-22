Andrzej Duda wraz z żoną założyli firmę

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda założyli spółkę komandytową. Jak ustaliła Wirtualna Polska nosi ona nazwę "Andrzej Duda PAAD". W KRS została ona zarejestrowana 19 grudnia 2025 roku.

Nazwa firmy, jak donosi Wirtualna Polska, nie jest przypadkowa. O byłym prezydencie często mówiono w skrócie PAD, czyli Prezydent Andrzej Duda. Z racji tego, że spółkę założył z żoną, dołożył najwyraźniej do nazwy firmy pierwszą literę jej imienia.

Z dokumentów, do których dotarła Wirtualna Polska wynika, że umowę sporządzono 1 grudnia 2025 roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie. Tam również została zarejestrowana siedziba firmy.

Jaką rolę w firmie pełni były prezydent i jego żona?

Były prezydent w spółce jest komplementariuszem. To oznacza, że prowadzi sprawy firmy, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej długi bez ograniczeń, całym swoim majątkiem. Udział Andrzeja Dudy w spółce to 500 tys. zł.

Agata Kornhauser-Duda wniosła z kolei do spółki 10 tys. zł. Przy danych byłej pierwszej damy pojawił się zapis "ponadproporcjonalny udział w zysku -w stosunku do wkładu do spółki". Ma on wynosić 50 proc.

Agata Kornhauser-Duda w spółce jest komandytariuszem. Oznacza to, że jej odpowiedzialność za zobowiązania jest ograniczona do wysokości ustalonej w umowie spółki sumy komandytowej. Była pierwsza dama nie zajmuje się codziennymi sprawami firmy, pełni rolę inwestora, ma też prawa kontrolne i prawo do udziału w zysku.

Czym zajmuje się nowa firma Andrzeja Dudy?

Para prezydencka w spółce "Andrzej Duda PAAD" jak wynika z wpisu do KRS główna branża to: "Działalność firm centralnych. Doradztwo związane z zarządzeniem". Oznacza to, że zajmować się będzie m.in. doradztwem i bezpośrednią pomocą dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej.

Pozostałe obszary działalności Andrzeja Dudy i jego żony to m.in.:

badania rynku i opinii publicznej

wynajem i zarządzane nieruchomościami.

Wpisano także branże pod kątem Agaty Kornhauser-Dudy. Są to nauka języków obcych oraz kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy w formach pozaszkolnych. To nie jedyna firma, w jakiej działa Andrzej Duda. W październiku ubiegłego roku został członkiem rady nadzorczej Zen.com. Jest to polski fintech, który nazywany jest często "polskim Revolutem".