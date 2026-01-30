Zgodnie z wynikami sondażu, opublikowanymi w piątkowym wydaniu gazety, tylko 22 proc. respondentów lepiej oceniło Andrzeja Dudę. "Na wysoką ocenę prezydenta Nawrockiego wpływa to, że głosowali na niego wyborcy nie tylko PiS, ale też Konfederacji. Poza tym może się wyborcom wydawać prezydentem bardziej samodzielnym" - powiedział "SE" politolog Sergiusz Trzeciak.

Duda czy Nawrocki? "Trudno porównywać"

Zastrzegł jednak, że trudno jest porównywać kogoś, kto sprawował urząd 10 lat z kimś, kto jest prezydentem kilka miesięcy. Badanie Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzone zostało w dniach 26-27 stycznia 2026 r. na próbie 1010 dorosłych Polaków.