Heritage Foundation poinformowała na stronie internetowej o nowej roli Andrzeja Dudy. Andrzej Duda będzie pełnił rolę wizytującego eksperta.

Organizacja napisała w komunikacie, że podjęcie współpracy z byłym prezydentem Polski "odzwierciedla długoletnią współpracę Heritage z konserwatywnymi przywódcami zagranicznymi, którzy wierzą w »nową Europę« opartą na suwerenności, bezpiecznych granicach, demokratycznym samorządzie i odpowiedzialności za zapewnienie obrony narodowej".

Duda jako wizytujący pracownik naukowy

Fundacja oceniła, że prezydent Duda był głową "jednego z najbardziej strategicznie ważnych krajów członkowskich NATO". Dodała, że "odegrał znaczącą rolę we wzmocnieniu pozycji obronnej Polski" oraz "zwiększeniu zobowiązań sojuszniczych w zakresie wydatków na obronność".

"Jego doświadczenie w obronie suwerenności narodowej Polski w Europie stanowi cenną lekcję dla Amerykanów zaangażowanych w przywrócenie samorządności w swoim kraju. Z radością witamy go w Heritage w momencie, gdy przyszłość Zachodu zależy od narodów, które wciąż pamiętają, komu służą" - napisano.

Były prezydent skomentował

W komunikacie Heritage Foundation zamieszczono także wypowiedź Andrzeja Dudy. "Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do Heritage Foundation jako wizytujący pracownik naukowy. Jako prezydent Polski na własne oczy widziałem, jak odstraszanie, inwestycje w obronność, silne sojusze demokratyczne i determinacja narodowa pozwalają zachować wolność. Cieszę się, że będę mógł wnieść to doświadczenie do długoletniej pracy Heritage na rzecz promowania konserwatywnych rozwiązań politycznych dla Europy" - przekazał.

Heritage Foundation to jeden z najbardziej wpływowych konserwatywnych think tanków na świecie. Organizacja powstała w latach 70. w USA. Współpracowała z nią m.in. była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher.