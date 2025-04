Liczba kardynałów mających prawo do udziału w konklawe zmniejszyła się ze 135 do 133. Dwóch kardynałów wydało oficjalne oświadczenia, że nie przybędą do Rzymu wybierać nowego papieża. Co do zasady głosować w ramach konklawe mogą kardynałowie, którzy nie ukończyli jeszcze 80 lat.

Kto nie weźmie udziału w konklawe?

Kard. Antonio Canizares Llovera z Hiszpanii oraz kard. Vinko Puljić z Bośni poinformowali, że ze względów zdrowotnych nie będą w stanie przybyć do Rzymu. "Stan mojego zdrowia nie pozwala mi uczestniczyć w trzecim konklawe. Lekarze mi to odradzają, a ja sam nie czuję się na siłach. Nie planuję podróży do Rzymu, chyba że Watykan wyraźnie mnie o to poprosi – powiedział w niedawnej rozmowie z bośniackim dziennikiem "Večernji List" karddynał Vinko Puljić.

Na konklawe nie pojedzie także kard. Antonio Canizares Llovera, co potwierdził w rozmowie z archidiecezją Walencji serwis Aciprensa. "Kardynał Cañizares nie uda się do Rzymu z powodów zdrowotnych" – potwierdzono oficjalnie.

Wykluczony kardynał chce głosować

Coraz głośniej jest o sprawie kardynała Angelo Becciu. Mimo skazania przez watykański trybunał i pozbawienia praw związanych z godnością purpurata, domaga się prawa do udziału w wyborze papieża. 76-letni, pochodzący z Sardynii i niegdyś bardzo wpływowy kardynał, był w latach 2011-2018 zastępcą sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, a następnie prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Stał się bohaterem głośnego skandalu związanego z finansami, który poskutkował pozbawieniem go funkcji przez papieża.

Polscy kardynałowie na konklawe

Oto polscy kardynałowie, którzy wezmą udział w wyborze papieża. Jest ich czterech.