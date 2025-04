Papież Franciszek odszedł w Poniedziałek Wielkanocny. Informację o jego śmierci podano w niedzielę przed południem. Papież Franciszek zmarł o 7:35.

Od momentu jego śmierci w Stolicy Apostolskiej mamy do czynienia z tzw. sede vacante. To okres, w którym na tronie Piotrowym nie zasiada nikt. Wierni muszą poczekać na wybór nowego papieża podczas konklawe. Odbywa się ono najwcześniej 15 a najpóźniej 20 dni po śmierci głowy kościoła, która odeszła.

Msza po śmierci papieża. Tego zabraknie podczas liturgii

Zanim to jednak nastąpi następuje kilka zmian w sposobie sprawowania liturgii podczas każdej mszy świętej w Kościele katolickim. Główną jest to, że w modlitwie eucharystycznej nie wymienia się imienia papieża. Kapłan modli się jedynie w intencji biskupa diecezjalnego: "…razem z naszym biskupem N.". Pomija tu słowa o papieżu, który do tej pory sprawował to stanowisko a odszedł.

Tak wygląda msza po śmierci papieża. Tej modlitwy zabraknie

Kolejna zmiana dotyczy modlitwy wiernych. Umieszcza się tu specjalne wezwanie za zmarłego papieża. Ksiądz, który odprawia mszę oraz wierni proszą Boga o miłosierdzie dla niego i radość życia wiecznego. Pojawić się może również intencja o światło Ducha Świętego dla kardynałów, którzy będą wybierać nowego papieża.

Papież Franciszek zmarł w oktawie Wielkanocy, dlatego też Mszy Świętej nie odprawia się z formularza za zmarłego papieża. Księża nie są też ubrani w szaty liturgiczne koloru fioletowego. Mają na sobie szaty w kolorze białym, takie jak w oktawie Wielkanocy. Gdy wybrany zostanie nowy papież księża i wierni podczas mszy będą modlić się właśnie za niego.