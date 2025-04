Czy w czasie żałoby narodowej można się bawić? Odpowiedź może zaskoczyć

Jan Grabiec z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaznaczył, że przepisy prawa nie wprowadzają jednoznacznych zakazów organizowania imprez kulturalnych czy sportowych podczas trwania żałoby narodowej.

Jeśli chodzi o inne formy aktywności kulturalnej czy sportowej, nie ma ścisłych zakazów prawnych. To jest kwestia wrażliwości, wyczucia poszczególnych organizatorów. Formalnie nie ma przeszkody, wydarzenia kulturalne mogą mieć miejsce - mówił w „Kropce nad i” w TVN24.

To samo tyczy się osób organizujących imprezy prywatne, np. wesela. Nie ma konieczności przekładania przyjęcia z powodu żałoby narodowej. To, czy dane wydarzenie zostanie odwołane, czy zmieniona zostanie jego formuła, pozostaje głównie kwestią wyczucia organizatorów i dostosowania się do atmosfery żałoby.

Żałoba narodowa w związku z pogrzebem papieża Franciszka

W związku ze śmiercią papieża Franciszka niektóre kraje zdecydowały się wprowadzić żałobę narodową. Czas trwania różni się w zależności od kraju (od jednego dnia nawet do tygodnia). Prezydent Andrzej Duda ustanowił żałobę narodową w dzień pogrzebu papieża Franciszka, który odbędzie się w sobotę, 26 kwietnia 2025 roku. Żałoba ma obowiązywać od północy z piątku na sobotę, do północy z soboty na niedzielę.

Nie ma zakazu zabawy podczas żałoby narodowej

W polskim prawie nie istnieje bezpośredni zakaz urządzania zabaw, koncertów czy innych wydarzeń rozrywkowych w czasie trwania żałoby narodowej. Organizatorzy takich imprez powinni kierować się wrażliwością społeczną oraz okolicznościami, które skłoniły władze do ogłoszenia żałoby. Z reguły zaleca się wstrzemięźliwość i stosowną powagę, a wiele instytucji kulturalnych, mediów czy samorządów decyduje się w tym czasie na odwołanie lub zmianę charakteru wydarzeń, wyrażając w ten sposób szacunek dla osób dotkniętych narodową stratą.

Czy jest kara za nieprzestrzeganie żałoby narodowej?

W polskim systemie prawnym nie przewidziano żadnych sankcji za nieprzestrzeganie zasad żałoby narodowej. Oznacza to, że nie grozi mandat, kara grzywny ani inne konsekwencje prawne za organizację wydarzeń kulturalnych czy rozrywkowych w okresie jej obowiązywania. Dlatego decyzja o dostosowaniu się do nastroju społecznego zależy głównie od organizatorów wydarzeń oraz instytucji publicznych.

O braku konsekwencji za nieprzestrzeganie żałoby narodowej wspomniał również Jan Grabiec. Na antenie TVN24 zapewnił, że „nie będzie sankcji” za zorganizowanie wydarzenia o charakterze rozrywkowym.

Czy można się bawić w czasie żałoby narodowej, 26 kwietnia?

Żałoba narodowa ma przede wszystkim charakter symboliczny.

Ustawa o godle, hymnie i symbolach narodowych precyzuje, na czym polega żałoba narodowa. Najważniejszy nakaz to obniżenie flag państwowych przed urzędami państwowymi do połowy - wyjaśniał Grabiec.

26 kwietnia 2025 roku nie ma więc konieczności odwoływania imprez.