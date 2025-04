Reporter TVN24, który był na sali sądowej, przekazał, że "sąd nakazuje Mentzenowi zamieszczenie sprostowania w jego mediach społecznościowych za słowa o 'nielegalnych migrantach' na Wigilii w Sejmie. Mentzen ma 24 godziny na ewentualne zażalenie do sądu apelacyjnego".

Szymon Hołownia pozwał Sławomira Mentzena w trybie wyborczym

"Mentzen boi się debaty, ale nie boi się kłamać. Złożyłem pozew w trybie wyborczym przeciwko kandydatowi Konfederacji za kłamstwa głoszone przez niego z mównicy sejmowej. Zmierzymy się w sądzie, Panie Sławku. Rozstrzygnięcie błyskawicznie" – napisał we wtorek Szymon Hołownia na platformie X.

Hołownia wyjaśnił, że w sprawie chodzi o wypowiedź Mentzena, którzy zarzucił mu zapraszanie do polskiego Sejmu nielegalnych migrantów, którzy wzięły udział w Wigilii. – Robił sobie z nimi "sweet focie" i wrzucał do internetu – mówił Mentzen o Hołowni.

- Jest to od początku do końca kłamstwo. Zweryfikowaliśmy po raz trzeci wszystkie i zaproszenia, i osoby, które wzięły udział w Wigilii dla osób w kryzysie, którą zorganizowałem dwa miesiące po tym, jak zostałem marszałkiem - zaznaczył Hołownia.

Sławomir Mentzen zareagował na ruch Szymona Hołowni. "Ciekaw jestem"

Na wpis marszałka Sejmu natychmiast zareagował Sławomir Mentzen. "Ciekaw jestem, jak Hołownia uzasadni, że to się nie wydarzyło. Oświadczenie Fundacji Ocalenie: ‘Wśród klientek i klientów Fundacji, którzy 22 grudnia odwiedzili Sejm, były osoby, które przekroczyły granicę białorusko-polską w sposób nieuregulowany’" – napisał kandydat Konfederacji na prezydenta.

"Ja również, podobnie jak Lysette, w życiu bym nie pomyślał, że ludzie, którzy nielegalnie przedzierali się przez naszą granicę z Białorusią, zostaną zaproszeni do Sejmu. Niestety to właśnie się wydarzyło. I odpowiada za to właśnie Hołownia" — dodał Mentzen.