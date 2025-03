Podczas piątkowej konferencji prasowej w Wielbarku (woj. warmińsko-mazurskie) marszałek Sejmu był pytany o niedawną wypowiedź kandydata Konfederacji na prezydenta.

"Mentzen bredzi"

Sławomir Mentzen w Kanale Zero podczas rozmowy z Krzysztofem Stanowskim (również kandydatem na prezydenta) powiedział, że w jego "idealnym świecie studia są płatne".

Reklama

Mentzen bredzi – stwierdził Hołownia, dodając, że "czas owijania w bawełnę i flanelkę się skończył". Podkreślił, że chodzi o wybory na prezydenta RP, a nie "na autora mema roku".

Świat z jego marzeń jest światem koszmarów dla wielu milionów młodych ludzi w Polsce. I bardzo się cieszę, że akurat w tym medium, które oglądają chętnie młodzi ludzie, zostało to bardzo jasno przez niego powiedziane – stwierdził.

"Kanibalizm społeczny"

Reklama

Zdaniem Hołowni płatne studia to wstęp do całego programu Mentzena. Jak stwierdził, im dłużej kandydat Konfederacji będzie pytany, tym chętniej będzie go przedstawiał. Bo przecież pamiętamy, że w 2023 roku chciał likwidować 800 plus. W 2023 roku mówił o tym, że należy zlikwidować zasiłek pogrzebowy. W 2016 roku mówił o tym, że należy w ogóle zlikwidować podatki, a więc PIT, CIT, składkę zdrowotną, czyli wprowadzić tak naprawdę w Polsce kompletny "kanibalizm społeczny". Bogaci zjedzą słabszych – stwierdził kandydat Trzeciej Drogi.

Mnóstwo ludzi z mniejszych miejscowości, z mniej zamożnych rodzin z dużych miast nie pójdzie na studia, nie rozwinie się, nie spełni swoich marzeń w idealnym w świecie marzeń Sławomira Mentzena. Milionera, który większość z nas ma po prostu w końcowym odcinku przewodu pokarmowego. Jemu zależy dzisiaj tylko i wyłącznie na tym, żeby zdobyć popularność, żeby się zbudować – dodał.

"Kozak w necie, piżmak w świecie"

Przypomniał, że kandydat Konfederacji złożył w czwartek w Polsat News propozycję debaty między kandydatami startującymi w wyborach na prezydenta. Hołownia zaznaczył, że od czasu, gdy w reakcji na to wyraził swoją gotowość, minęły 24 godziny. Odpowiedzi nie ma, więc mam do powiedzenia tylko jedno o panu Mentzenie: bohater w kampanii, tchórz w pałacu; kozak w necie, piżmak w świecie – oświadczył.

Hołownia ocenił też, że – gdyby kandydat Konfederacji został prezydentem – "natychmiast schowa się w pałacu przerażony przed Putinem, przed ludźmi, którzy będą zadawać mu pytania". To jest niebezpieczny człowiek i to jest tchórz, który boi się stanąć i odpowiedzieć na zadawane mu proste pytania– stwierdził.

Gwałt a "nieprzyjemność"

Hołownia nawiązał do wypowiedzi kandydata Konfederacji na prezydenta, który podczas środowego wywiadu w Kanale Zero był pytany m.in., czy popiera aborcję w przypadku poczęcia w wyniku gwałtu. Jestem głęboko przekonany, że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością – odparł Mentzen. Nie mamy prawa zabić innego człowieka tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że jest dla nas nieprzyjemny, że może bardzo zaszkodzić naszemu życiu. Nie zabijamy niewinnych ludzi, uważam, że to jest bardzo ważne – stwierdził wówczas Mentzen.

Czy naprawdę gwałt na kobiecie i poczęcie przez tę kobietę dziecka w przypadku gwałtu i decyzja tej kobiety w tej sprawie może być określona słowem "nieprzyjemność"? Czy to jest prezydent RP, którego słyszycie w tych słowach, czy to jest człowiek, który w głowie ma bestialstwo, prymitywizm i zerową empatię? – mówił kandydat Trzeciej Drogi, odnosząc się do słów Mentzena. Jak ocenił, dzisiaj kilkunastoprocentowe poparcie w sondażach ma "człowiek, który chce torturować polskie kobiety".

"Akademik za złotówkę"

Zdaniem Hołowni, odpowiedzią na to, żeby studentom było lepiej i więcej ludzi chciało się uczyć, jest "akademik za złotówkę". Pozwoli to – jak zaznaczył – zwłaszcza przyjeżdżającym z mniejszych miejscowości do większych ośrodków spokojnie się utrzymać i skupić na studiowaniu.

Jeżeli ten projekt nie zostanie wydyskutowany szybko przez rząd, to my go położymy jako projekt poselski, my z PSL-em. A jeżeli do tego nie dojdzie i koalicja się co do tego znowu nie dogada, to położę go jako prezydent– zadeklarował. W ocenie Hołowni, byłby to koszt mniejszy niż 700 mln zł rocznie, które realnie mogłyby poprawić sytuację wielu polskich studentów.