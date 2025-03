Sławomir Mentzen o aborcji po gwałcie

Sławomir Mentzen w środę był gościem w Kanale Zero, gdzie udzielił wywiadu Krzysztofowi Stanowskiemu, który również obiega się o urząd prezydenta Polski. Obaj kandydaci rozmawiali m.in. o kwestii aborcji. Lider Konfederacji potwierdził swoje radykalne stanowisko w kwestii terminacji ciąży, nawet takiej, która powstała w wyniki gwałtu.

Reklama

Mentzen przyznał, że zawetowałby ustawę dopuszczającą aborcję, argumentując, że byłaby ona niezgodna z polską konstytucją. - Nie przyłożę ręki do zabijania niewinnych dzieci - zaznaczył.

Stanowski przytoczył pytanie jednego z internautów, który chciał zadać Mentzenowi pytanie: "Czy gdyby pedofil zgwałcił córkę twojego brata, a ta zaszłaby w ciążę, to również byłbyś przeciwko aborcji?". Kandydat Konfederacji na prezydenta powiedział, że również w takiej sytuacji, nie zmieniłby zdania. - Jestem głęboko przekonany, że gdyby pedofil zgwałcił córkę mojego brata, to mój brat zrobiłby wszystko, żeby to dziecko wyrosło na porządnego człowieka - stwierdził Mentzen.

Reklama

Mentzen o karaniu gwałcicieli

W rozmowie na Kanale Zero Sławomir Mentzen powiedział, że "przypadków aborcji z gwałtu w Polsce jest jeden rocznie", a zatem - zdaniem lidera Konfederacji - "prawdopodobieństwo, że ta straszna tragedia zdarzy się komukolwiek, jest minimalne". Podkreślił również, że należy drastycznie karać sprawców gwałtów, dodając "prawdziwych gwałtów, a nie wymyślonych". Zdaniem Mentzena "mamy problem tego, że czasem mężczyźni są oskarżani o gwałt, którego po prostu nie było".

Mentzen o aborcji - poglądy lidera Konfederacji

Sławomir Mentzen w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim potwierdził radykalne poglądy na temat aborcji, które konsekwentnie głosi od lat. - Jestem głęboko przekonany, że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością. Nie mamy prawa zabić innego człowieka, tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że jest dla nas nieprzyjemny, że może bardzo zaszkodzić naszemu życiu. Nie zabijamy niewinnych ludzi, uważam, że to jest bardzo ważne - powiedział lider Konfederacji. - Uważam to za bestialskie. Nie powinno się zabijać niewinnych dzieci. Nawet jeżeli to niewinne dziecko sprawia komuś wielką traumę- podkreślił.