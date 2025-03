Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski uzyskałby 33,2 proc. głosów, popierany przez PiS Karol Nawrocki - 25,3 proc., kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - 18 proc. - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. W obu najprawdopodobniejszych wariantach II tury wygrałby Trzaskowski.

Sławomir Mentzen stara się zdobyć poparcie starszego elektoratu, który tradycyjnie wspiera Prawo i Sprawiedliwość. Kluczowym elementem tej strategii miałoby być nawiązanie współpracy z o. Tadeuszem Rydzykiem.

Marzenie o Radiu Maryja

Namaszczenie od o. Tadeusza Rydzyka dla bardzo słabo rozpoznawalnego w elektoracie 65+ Mentzena byłoby błogosławieństwem. "To byłby gamechanger. Występ Mentzena w Radiu Maryja" - wzdycha jeden ze sztabowców Konfederacji. Już sam wywiad w Radiu Maryja to marzenie konfederatów. Mentzen jest z Torunia, podobnie jak i imperium o. Rydzyka, ale do tej pory nie zrodziła się żadna chemia miedzy Mentzenem z redemptorystą - rozpoczął swój artykuł "Newsweek".

Mentzen chce zdobyć zaufanie emerytów

Jak podkreślono w artykule "Newsweeka", Sławomir Mentzen chce zdobyć zaufania seniorów, którzy dotychczas kojarzyli Konfederację z Januszem Korwin-Mikkem i Grzegorzem Braunem. Obaj politycy mają radykalne poglądy, które nie zawsze były zgodne z wartościami o. Rydzyka. Konfederacja, chcąc dotrzeć do wyborców w wieku emerytalnym m.in. rozdaje gazetki z tematyką bliską starszemu pokoleniu, jednak to wciąż może być zbyt mało, by ich kandydat znalazł się w II turze.