Generał odwołał się do doświadczeń Finlandii. W tym kraju mieszka około 5,5 miliona osób, wśród których jest "prawie milion rezerwistów", co stanowi blisko 20 proc. społeczeństwa. W Polsce - według generała - też powinno być 7 milionów rezerwistów.

Dodał, że jedynym sposobem na tak szerokie przeszkolenie społeczeństwa jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń. Przyznał jednak, że obecnie nie jest to temat otwarcie dyskutowany".

"W trzy dni nie zrobimy żołnierza"

Generał Klisz dopytywany o to, ile szkolenia wojskowe powinny trwać, odpowiedział, że "w trzy dni nie zrobimy żołnierza". - O żołnierzu mówimy w pierwszej kolejności, że jest (nim) ten, kto złożył przysięgę wojskową. Po trzech dniach nie jest to możliwe - powiedział. Według niego szkolenie podstawowe powinno trwać 40 dni, ale dzisiaj nie nie możemy sobie na to pozwolić.

Reklama

Generał wyjaśnił, że do tej pory na spotkaniach dowódców wojskowych państw europejskich nie został jeszcze wypracowany plan wojskowy wsparcia Ukrainy po ewentualnym zawarciu całkowitego rozejmu z Rosją. Dodał, że nie ma na razie również "planu politycznego". - Moja wizyta w Londynie to był kolejny etap wypracowywania stanowiska i początku tego, co my, wojskowi, nazywamy planowaniem operacji w Ukrainie w momencie, gdy przestaną padać strzały - powiedział.

Reklama

Szkolenia wojskowe w Polsce

Na początku marca premier Donald Tusk przedstawiając w Sejmie informację o sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa powiedział m.in. o "potrzebie posiadania w Polsce armii półmilionowej, razem z rezerwistami". Zapowiedział wówczas również wprowadzenie powszechnych szkoleń wojskowych.

W ramach programu w planach jest zwiększenie do 2027 roku możliwości szkoleniowych wojska do 100 tys. osób odbywających rocznie podstawowe (obecnie to ok. 40 tys.), trwające miesiąc przeszkolenie, a także upowszechnienie różnego rodzaju programów, takich jak "Trenuj z wojskiem". Ich celem jest - jak podkreślił wiceszef MON Cezary Tomczyk - zapoznawanie społeczeństwa z wojskiem, upowszechnianie postaw proobronnych i zachęcanie do wstępowania w szeregi Sił Zbrojnych RP.