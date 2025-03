Generał Jarosław Kraszewski, były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych, twierdzi, że Polska musi jak najszybciej przywrócić obowiązkowy pobór do wojska. W rozmowie z Radiem ZET podkreślił, że obecnie rezerwy mobilizacyjne są niewystarczające. Nasz zasób mobilizacyjny znacząco się skurczył od momentu wprowadzenia armii zawodowej – zaznaczył generał.

Jego zdaniem Polacy przyzwyczaili się do wygodnego, konsumpcyjnego stylu życia i zapomnieli, że każdy powinien posiadać podstawową wiedzę wojskową.

8 milionów mężczyzn w rezerwie?

Generał Kraszewski uważa, że dobrowolna służba wojskowa nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Podkreślił, że Polska ma około 16 milionów mężczyzn, z czego przynajmniej połowa powinna być objęta zasobem mobilizacyjnym.Jeśli coś się zaczyna dziać, to bierzemy Rymanowskiego i Kraszewskiego i oni wiedzą, co to grot, jak z niego korzystać, co to mina, jak znaleźć kierunek bez kompasu i mapy i przygotować sobie schronienie – powiedział.

Według niego konieczne jest zwiększenie liczby osób szkolonych każdego roku, ponieważ obecne plany Ministerstwa Obrony Narodowej przewidujące 100 tys. rekrutów rocznie to "za mało".

Kobiety też powinny przejść szkolenie

Generał Kraszewski zaznaczył, że obowiązkowe przeszkolenie wojskowe nie powinno dotyczyć jedynie mężczyzn. Wspomniał, że w zawodowej armii służą już kobiety, więc nie ma powodu, aby nie podlegały obowiązkowemu szkoleniu. Dlaczego kobiety mają być nieszkolone, skoro mogą być szkolone? – zapytał retorycznie.

Geopolityka i Morze Czarne

W rozmowie pojawił się również wątek geopolityczny. Generał Kraszewski odniósł się do kwestii porozumienia dotyczącego Morza Czarnego, sugerując, że jest to przede wszystkim korzystne dla USA. USA mocno chcą się ustawić w pozycji globalnego lidera ładu, bezpieczeństwa, ale też gospodarki – podkreślił.

Jego zdaniem obecna administracja Stanów Zjednoczonych traktuje Chiny jako głównego rywala, a nie Rosję. Przejęcie kontroli nad kluczowymi szlakami żeglugowymi, w tym Morzem Czarnym, mogłoby stanowić istotny element strategii przeciwko Chinom.