Sikorski zamieścił wpis na portalu X, dodając do niego odnośnik do wywiadu prezydenta dla Euronews. Andrzej Duda mówił w nim m.in., że tylko Stany Zjednoczone mają siłę, aby powstrzymać Rosję i zakończyć wojnę w Ukrainie. Podkreślił, że pokój będzie wymagał kompromisów z obu walczących stron, a zatem też ze strony Kijowa.

Sikorski: Odradzam Dudzie zgłaszanie się na Chamberlaina

"Odradzam prezydentowi Dudzie zgłaszanie się na Chamberlaina tej wojny" – napisał szef MSZ.

Arthur Neville Chamberlain był premierem Wielkiej Brytanii w latach 1937-1940. Prowadził politykę tzw. appeasementu (udobruchania), która polegała na stosowaniu ustępstw w polityce wobec hitlerowskich Niemiec i faszystowskich Włoch.

Duda: Nikt poza USA nie może powstrzymać Władimira Putina

W wywiadzie dla Euronews Duda mówił m.in. o tym, że jego wnioski są jednoznaczne – "nie ma nikogo poza Stanami Zjednoczonymi, kto mógłby powstrzymać (prezydenta Rosji) Władimira Putina". Dlatego – jak stwierdził – "wierzy, że prezydent Donald Trump, dzięki swojej determinacji, może zakończyć tę wojnę". Tylko amerykańska presja może naprawdę zakończyć tę wojnę i pomóc w wypracowaniu pokoju, który nie będzie komfortowy dla żadnej ze stron. Ale może to właśnie sprawi, że będzie trwały – ocenił prezydent. Stwierdził też, że szacując koszty wojny dla obu krajów, trzeba pogodzić się z faktem, że Ukraina, podobnie jak Rosja, prawdopodobnie będzie musiała pójść na kompromis.

Duda: Ukraina również będzie musiała ustąpić

To musi być kompromis. Mam na myśli, że de facto ten pokój powinien, moim zdaniem, sprowadzać się do tego, że żadna ze stron nie będzie mogła powiedzieć, że wygrała tę wojnę, ponieważ każda ze stron w pewnym sensie będzie musiała ustąpić – powiedział Duda. Ukraina również będzie musiała ustąpić w pewnym sensie, a w jakim stopniu? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie na tym etapie – dodał.