W wywiadzie poruszony jest m.in. wątek negocjacji administracji amerykańskiej w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Sikorski o słowach Rubio: To jest ważny sygnał

Mogę przekazać, bo to akurat będzie służyło sprawie, że sekretarz stanu (USA, Marco Rubio – PAP) zaprzeczył doniesieniom mediów, jakoby Stany Zjednoczone domagały się od Ukrainy prawnego zrzeczenia się Krymu. To jest ważny sygnał. Co więcej, powiedział, że Ukraina, oczywiście jako suwerenne państwo, powinna mieć prawo do rozwijania swojej armii i swojego przemysłu obronnego– powiedział szef MSZ.

Sikorski: Niosę ten krzyż krytyki pana prezydenta

W środę Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie exposé o polityce zagranicznej Polski. Po exposé prezydent Andrzej Duda skrytykował pana, bo za mało miejsca poświęcił pan w nim naszym relacjom ze Stanami Zjednoczonymi – zwróciła uwagę "GW".

Niosę ten krzyż krytyki pana prezydenta od półtora roku. I chyba doniosę go do końca jego kadencji. W sprawie rzekomego braku odniesień do relacji z USA mam wrażenie, że pan prezydent nieuważnie słuchał. O Stanach mówiłem dość dużo. Natomiast z zasady nie robię tego, co tak lubią koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Nie wykonuję aktów strzelistych nawet wobec najważniejszych sojuszników. (...) Prezydent Andrzej Duda będzie miał okazję je wykonać w sobotę w Rzymie, gdzie spotka się z prezydentem Trumpem podczas uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka. Mam nadzieję, że przekaże prezydentowi Trumpowi nasze stanowisko i wykorzysta rzekomą przyjaźń do zmiany jego stanowiska, tak by wywarł większą presję na Rosję, a nie na Ukrainę – odpowiedział minister.

Sikorski: Do 2030 roku Będziemy gotowi stawić czoła Putinowi

Pytany o decyzje Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa, szef MSZ ocenił, że "dopiero strach przed Putinem i przed prezydentem Trumpem jednocześnie skłonił Europejczyków do mobilizacji".

Myślę, że do końca dekady będziemy gotowi stawić czoła Putinowi. Nie liczę, że Rosja będzie na nas czekać, ale liczę, że tak szybko nie odbuduje swoich zdolności wojskowych – ocenił Sikorski.

Sikorski: Nadal gościmy w Polsce 10 tys. żołnierzy USA

Szef MSZ odniósł się też do obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Na razie nadal gościmy w Polsce, z naszą tradycyjną gościnnością, około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Niezależnie od decyzji, co do ogólnej obecności wojsk USA w Europie, liczymy, że amerykańskie wojsko będzie tam, gdzie jest zagrożenie – czyli na wschodniej flance NATO, w tym w Polsce – powiedział.