Trump podnosi cła na Chiny

W środę były prezydent USA Donald Trump ogłosił zdecydowany krok w polityce handlowej wobec Chin, mianowicie nowe cła na towary z Chin wyniosą 125 proc. Decyzja obowiązuje natychmiast. Trump uzasadnił to brakiem "szacunku Chin wobec światowych rynków". Podnoszę taryfę nałożoną na Chiny przez Stany Zjednoczone Ameryki do 125 proc., ze skutkiem natychmiastowym – napisał Trump na Truth Social.

Reklama

Inne kraje dostają 90 dni na rozmowy

Trump zdecydował inaczej wobec pozostałych państw. Wprowadził 90-dniowe zawieszenie wyższych ceł. W tym czasie obowiązuje obniżona stawka 10 proc. Decyzja dotyczy krajów, które nie wprowadziły ceł odwetowych wobec USA. Zdecydowałem o 90-dniowej PRZERWIE i znacznie obniżonej wzajemnej taryfie celnej w tym okresie, wynoszącej 10 proc., również ze skutkiem natychmiastowym – poinformował Trump.

Negocjacje handlowe

Trump dał jasno do zrozumienia, że jego decyzje mają zachęcić do rozmów o barierach handlowych i manipulacji walutowej, unikania konfliktów handlowych, zawarcia nowych umów korzystnych dla USA. Ponad 75 krajów wezwało przedstawicieli USA do rozmów w sprawie ceł, barier handlowych i manipulacji walutowych – przypomniał Trump.