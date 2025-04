Artur Bartoszewicz zapowiedział w "Polsat News":

Wsparcie dla rodziców od trzeciego dziecka wzwyż;

Stypendium demograficzne zamiast samego 800+;

Wyższe świadczenia: 1000 zł za trzecie i czwarte dziecko,1250 zł za piąte i 1500 zł za szóste i kolejne.

Proponuję stypendium demograficzne. Dodatkowo motywowałbym ludzi do posiadania trzeciego, czwartego, piątego, szóstego dziecka i tak dalej – powiedział Bartoszewicz.

Program "Królik Plus"

Bartoszewicz przedstawił także nietypową propozycję związaną z liczbą posłów. Program nazwał "Królik Plus". Chce, by liczba miejsc w Sejmie zależała od liczby ludności Polski. Dziś mamy 460 posłów i 37,6 mln obywateli. Bartoszewicz proponuje: jeśli populacja spadnie o 100 tys. – zabieramy jedno miejsce poselskie. Jak spada o kolejne 100 tysięcy obywateli, to zabiorę im jedno krzesełko – wyjaśnił. Celem programu ma być wzrost liczby ludności do 46 milionów Polaków w ciągu 15 lat.

Według Bartoszewicza politycy powinni zadbać o demografię, jeśli chcą utrzymać liczbę mandatów. Jego zdaniem łatwiej zmotywować rodziny, które mają już dzieci, niż przekonać bezdzietne pary. Łatwiej jest przekonać rodzinę, która ma dwoje, troje dzieci do kolejnego, niż małżeństwo bez dzieci do pierwszego – mówił w programie "Punkt widzenia Jankowskiego".