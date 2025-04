Zmarł znany z wygranej w 10. edycji programu "Must Be The Music" Conrado Yanez. W ostatnim czasie jego stan zdrowia znacznie się pogarszał. Przez problemy ze zdrowiem nie mógł rozwijać kariery muzycznej. Muzyk cierpiał na wielonarządową niewydolność, obejmującą płuca, nerki, wątrobę i serce, a także cukrzycę. Przykre wieści potwierdził na Facebooku Polsat.

Pożegnanie

"Dotarła do nas smutna informacja o śmierci Conrado Yanez - zwycięzcy 10. edycji "Must Be The Music" Na zawsze w naszych sercach..." - napisano w poście.

Historia Conrado Yaneza

Prawie 30 lat temu Conrado Yanez wyjechał z Filipin i zamieszkał w Polsce. W Katowicach znalazł pracę w klubach Mandaryn i Brasilianie, gdzie mógł realizować swoją pasję do muzyki. To właśnie tam poznał swoją żonę Magdalenę, urodziło im się troje dzieci. Yanez po raz pierwszy wziął udział w "Must Be The Music" w 9. edycji, gdzie zajął drugie miejsce. Rok później powrócił do programu i zdobył główną nagrodę.