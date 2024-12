W sobotę rano deklarujący chęć startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich Karol Nawrocki odwiedził Lądek Zdrój.

"Zakończenie wojny polsko-polskiej"

Podczas briefingu prasowego został zapytany o poszukiwanie kompromisu aborcyjnego. Jestem katolikiem i przeciwnikiem ideologicznych wojen na ulicach polskich miast. Mamy w Polsce ludzi o różnej wrażliwości i wszystkie te wrażliwości dla mnie, jako kandydata obywatelskiego, są bardzo ważne - odpowiedział.

Zakończenie wojny polsko-polskiej wokół spraw ideologicznych jest tą rzeczą, na której bardzo mi zależy - podkreślił Nawrocki, który jest jednocześnie prezesem IPN.

Reklama

Kontrowersyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. przerwanie ciąży jest w Polsce możliwe w razie zagrożenia zdrowia lub życia kobiety oraz gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. TK za niekonstytucyjną uznał obowiązującą wcześniej trzecią przesłankę do aborcji – ciężką, nieodwracalną wadę płodu. Właśnie ta przesłanka do czasu orzeczenia TK była najczęstszą przyczyną przerywania ciąży w polskich szpitalach – rocznie wykonywano ok. tysiąca zabiegów z tego powodu.

Prawo i Sprawiedliwość opowiada się przeciwko złagodzeniu prawa aborcyjnego w Polsce.