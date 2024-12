Olgierd L. to gangster skazywany m.in. za sutenerstwo i brutalne pobicia, jeden z najbardziej znanych swego czasu polskich neonazistów. Teraz jest członkiem gangów motocyklowych.

Anonimowy raport

Portal Onet opublikował w niedzielę fragmenty anonimowego raportu o przeszłości kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, które wskazują na jego powiązania ze środowiskiem przestępczym i neonazistowskim. Według rzecznika PiS Rafała Bochenka to brudna kampania wyborcza "Tuska i jego mediów".

Kolega bokser z przeszłości

Karol Nawrocki, niezależny kandydat na prezydenta RP, wspierany przez PiS, trenował boks. Poznał wtedy Olgierda L. "Nawrocki do dziś utrzymuje zażyłe kontakty z kolegami z ringu i z bramki, mimo że część z nich to pospolici gangsterzy, sutenerzy tudzież kibole" - napisali dziennikarze programu "Stan Wyjątkowy". Podali, że informacje na ten temat dotarły do władz PiS, w tym do Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze wtedy, gdy Nawrocki był jednym z typowanych kandydatów na prezydenta. Ich zdaniem, raport powstał na zlecenie kogoś "ze środka PiS, kto chciał Nawrockiemu zaszkodzić".