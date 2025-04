Minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga wygłosił przemówienie online na posiedzeniu Rady Ministrów Spraw Zagranicznych UE, które odbywa się w Luksemburgu. Unia Europejska musi pilnie dostarczyć Ukrainie broń i zwiększyć presję na Moskwę, bo jeśli rosyjski dyktator Władimir Putin nie zostanie teraz powstrzymany, przeniesie wojnę głębiej w Europę- powiedział cytowany przez agencję Unian.

"Zwiększyć presję na Putina"

Podkreślił, że całościowa strategia wobec Rosji nie powinna polegać na ustępstwach, lecz na większej sile, samowystarczalności i europejskim przywództwie.Putin będzie się przemieszczał dalej w głąb Europy i bliżej waszych domów, jeśli nie zostanie zatrzymany na Ukrainie. Taka jest rzeczywistość. I nie chcemy, aby wasze kraje kiedykolwiek doświadczyły ataków rakiet balistycznych na dzielnice mieszkalne lub place zabaw. Dlatego konieczne jest działanie teraz, aby osiągnąć pokój, wzmocnić Ukrainę i zwiększyć presję na Moskwę– podkreślił Sybiga.

Jak zauważył minister, brutalne ataki Rosji na Krzywy Róg i Sumy pokazują, że Putin dąży do kontynuowania wojny, a nie do pokoju. Według Sybigi, w odpowiedzi na działania Federacji Rosyjskiej Europa potrzebuje zdecydowanych kroków, które wzmocnią ukraińskie i europejskie zdolności, zwiększą presję na agresora i przyspieszą integrację Ukrainy z UE. Wzywam wasze rządy i gminy do rozważenia udzielenia dodatkowego wsparcia dla Sum i Krzywego Rogu, dla mieszkańców tych miast– powiedział Sybiga.

Apel z Ukrainy do UE

Minister zaapelował do europejskich kolegów do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy, przede wszystkim poprzez wzmocnienie zdolności wsparcia przeciwlotniczego: dostarczenie dodatkowych kompleksów, wyrzutni, pocisków i części zamiennych. Poinformował także o pracach Ukrainy nad rozwojem własnego strategicznego systemu obrony powietrznej i zasugerował, aby państwa europejskie zainwestowały w ten program, aby przyspieszyć jego wdrożenie.

Minister spraw zagranicznych podkreślił inne priorytetowe potrzeby wojskowe, do których należą:

amunicja,

rakiety dalekiego zasięgu,

pojazdy opancerzone

sprzęt inżynieryjny,

samoloty bojowe,

drony,

dodatkowe inwestycje w ukraiński kompleks obronno-przemysłowy.

Całkowite embargo na Rosję?

Sibiga zwrócił też szczególną uwagę na rosnącą presję sankcji na agresora. Wezwał do podjęcia dalszych zdecydowanych kroków przeciwko Rosji. Minister spraw zagranicznych wymienił wśród nich całkowite embargo na zakup rosyjskich zasobów energetycznych przez rządy i firmy prywatne, sankcje wobec "floty cieni", pełne wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia obrony i odbudowy Ukrainy, dalsze ograniczenia w sektorze bankowym, metalurgii, energetyce jądrowej, IT i innych gałęziach przemysłu.