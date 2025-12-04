Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że w piątek Sejm przeprowadzi głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Głosowanie nastąpi po zakończeniu niejawnej części obrad, podczas której premier Donald Tusk przedstawi informację o bezpieczeństwie państwa. Kancelaria Prezydenta uzasadniła weto, twierdząc, że zapisy ustawy zagrażają wolnościom, majątkowi Polaków i stabilności państwa. Wniosek prezydenta skierowano do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Zawetowana ustawa miała kluczowe znaczenie dla regulacji rynku finansowego w Polsce. Jej celem było wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Ustawa przekazywała Komisji Nadzoru Finansowego nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Regulacja zakładała m.in. odpowiedzialność karną za przestępstwa kryptowalutowe (grozi grzywna do 10 mln zł) oraz wprowadzała rejestr nieuczciwych domen internetowych. Przepisy obejmowały także internetowe kantory walutowe, które miały prowadzić indywidualne rachunki płatnicze klientów, zwiększając ochronę ich pieniędzy.

Ustawa łańcuchowa poczeka dwa tygodnie

Marszałek Czarzasty potwierdził, że drugim wetem prezydenta, dotyczącym nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (tzw. ustawy łańcuchowej), Sejm zajmie się na kolejnym posiedzeniu.Argumentacja Prezydenta: Prezydent Nawrocki stwierdził, że ustawa miała szlachetną intencję, ale została źle napisana i stwarza problemy, np. dotyczące norm dla kojców. Prezydent skierował już do Sejmu własny projekt, który ma zakazać trzymania zwierząt domowych na uwięzi i wprowadzić obowiązek zapewnienia im schronienia. Za pierwotną nowelizacją opowiedziało się 280 posłów we wrześniu, w tym 49 posłów PiS, w tym Jarosław Kaczyński.

Reklama

Reklama

Aby Sejm odrzucił prezydenckie weto, posłowie muszą uchwalić ustawę ponownie większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W praktyce oznacza to konieczność zebrania 276 głosów (przy pełnej frekwencji).