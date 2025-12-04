W czwartek na terenie Elektrowni Opole służby ratunkowe odebrały zgłoszenie o awarii. Zdarzenie bezpośrednio wiąże się z zagrożeniem skażeniem chemicznym.

Specjalistyczne jednostki w akcji

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano specjalistyczne siły. Pracują tam już strażacy z Grupy Ratownictwa Chemicznego z Opola. Do Opola jadą również strażacy ze specjalistycznej jednostki z Kędzierzyna-Koźla, zajmującej się zagrożeniami chemicznymi. Jak przekazał rzecznik KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, kpt. Łukasz Nowak, akcja trwa.

Najważniejsza informacja jest pozytywna: mimo poważnej awarii, nikt nie odniósł obrażeń. Straż Pożarna monitoruje sytuację, ale na tę chwilę nie podaje więcej szczegółów zdarzenia.