Niemiecka gazeta "Frankfurter Allgemeine Zeitung” analizuje rosnącą popularność Sławomira Mentzena, kandydata Konfederacji na prezydenta Polski.

Sławomir Mentzen idzie "po drugą turę"

Dziennik zauważa, że Mentzen, lider partii skupiającej prawicowych radykałów, monarchistów i eurosceptyków, przez długi czas był postrzegany jako outsider, ale obecnie ma realną szansę na wejście do drugiej tury wyborów.

Reklama

Korespondent gazety, Stefan Locke, opisuje wiec wyborczy Mentzena, na którym dominowała młoda publiczność, w tym wielu uczniów, którzy z entuzjazmem reagowali na kandydata i aktywnie relacjonowali wydarzenie w mediach społecznościowych.

Artykuł podkreśla, że jeszcze niedawno wydawało się, że o fotel prezydenta powalczą kandydaci dwóch głównych obozów politycznych – Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Jednak sondaże pokazują, że Mentzen wyprzedził popieranego przez PiS Karola Nawrockiego.

Szok dla PiS

Taka sytuacja jest szczególnie szokująca dla PiS, który liczył na utrzymanie prezydentury po utracie władzy w wyborach parlamentarnych. Zdaniem gazety, konfrontacja z Mentzenem w drugiej turze byłaby ryzykowna również dla Rafała Trzaskowskiego. Mentzen skutecznie pozycjonuje się jako kandydat spoza układu, co przyciąga wyborców zmęczonych dotychczasową polityką.

"FAZ” zwraca uwagę, że Mentzen od jesieni prowadzi intensywną kampanię, spotykając się z wyborcami w całej Polsce, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Jego retoryka często krytykuje Unię Europejską, imigrantów, elity warszawskie, ukraińskich uchodźców oraz prawo do aborcji. Mimo że część jego zwolenników może mieć wątpliwości co do niektórych postulatów, przeważa u nich wiara w możliwość realnych zmian.

Reklama

Poparcie przedsiębiorców

Mentzen swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że jest postrzegany jako ktoś inny niż reszta polityków. Ma poparcie wśród przedsiębiorców, klasy średniej mającej dość biurokracji i podatków, a także wśród osób z wyższym wykształceniem, które są zmęczone polaryzacją między PO a PiS. Jego elektorat to głównie młodzi mężczyźni.

Niemiecki dziennik opisuje Mentzena jako elokwentnego, z poczuciem humoru i autoironią. Fakt, że jego partia nigdy nie sprawowała władzy, pozwala mu na zajmowanie jasnych stanowisk w różnych kwestiach, co odróżnia go od konkurentów z PO i PiS, którzy muszą mierzyć się z oceną dotychczasowych rządów swoich partii.