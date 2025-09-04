- Niech Zełenski przyjedzie do Moskwy, wtedy spotkam się z nim – powiedział środę przebywający w Chinach Putin. -Jeśli spotkanie będzie przygotowane, jestem gotowy spotkać się z Zełenskim, nigdy nie wykluczałem takiej możliwości. Ale czy jest w tym sens? Zobaczymy – dodał.

Według analityków scenariusz spotkania w Moskwie jest mało prawdopodobny, a dla samego Zełenskiego byłby również niebezpieczny.

Andrew Michta z amerykańskiego think tanku Atlantic Council podkreślił w komentarzu dla PAP, że w przypadku podróży do Moskwy Zełenski "znalazłby się na terenie kontrolowanym przez Putina, gdzie każdy kąt jest inwigilowany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB)".

Ponadto prezydent Ukrainy został przed rokiem wpisany w Rosji na listę osób poszukiwanych, a członkowie Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, nazywali go przestępcą.

Agencja Reutera poinformowała na początku maja 2024 r., że rosyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych umieściło ukraińskiego prezydenta na liście ściganych przestępców. Resort oznajmił, że Zełenski jest poszukiwany "na podstawie artykułu kodeksu karnego", choć nie podało wówczas bliższych szczegółów.

Według doniesień medialnych nazwisko ukraińskiego prezydenta miało zniknąć z listy kilka dni później.

"Moskwa dążyła do zabicia ukraińskiego prezydenta od początku swojej inwazji na pełną skalę" – przypomniał portal Politico po decyzji rosyjskiego MSZ.

Prezydent Ukrainy był też regularnie nazywany "przestępcą" przez przedstawicieli rosyjskiego parlamentu.

Szef komisji obrony niższej izby parlamentu, Andriej Kartapołow, nazwał w maju 2024 r. Zełenskiego "zbrodniarzem wojennym". Przedstawicielka samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Jelena Szyszkina już w 2022 r. zapowiedziała, że prezydent będzie sądzony jako „zbrodniarz wojenny”, jeśli zostanie schwytany przez Rosję.

Kreml nazywa władze w Kijowie "reżimem" i uważa, że Zełenski sprawuje władzę nielegalnie, zwłaszcza po końcu kadencji w 2024 r. Ukraińskie prawo nie zezwala na przeprowadzenie wyborów w trakcie wojny.

Wśród proponowanych miejsc ewentualnego spotkania Putina i Zełenskiego wymieniano wcześniej m.in. Genewę, Stambuł czy Budapeszt. Kreml nalega jednak, aby była to Moskwa.

Putin wciąż wprowadza wszystkich w błąd, przedstawiając celowo nieakceptowalne propozycje. Tylko zwiększenie nacisku może ostatecznie zmusić Rosję do poważnego podejścia do procesu pokojowego - skomentował w środę najnowszą propozycję Kremla szef ukraińskiego MSZ, Andrij Sybiha.