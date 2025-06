Justyna Dobrosz-Oracz po zmianie władzy w TVP wróciła do stacji. Prowadzi m.in. program "Bez trybu". Dziennikarka słynie z ciętego języka i pytań, jakie zadaje swoim rozmówcom.

Justyna Dobrosz-Oracz pokazała się w kostiumie kąpielowym

Zainteresowanie wzbudza również to, co publikuje w swoich mediach społecznościowych. Internauci i fani Justyny Dobrosz-Oracz są ciekawi jej życia prywatnego. Dziennikarka od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy. Tym razem pokazała się w sieci w czarnym kostiumie kąpielowym.

To zdjęcie Justyny Dobrosz-Oracz podzieliło internautów

Nie spodziewała się chyba tego, że wzbudzi aż takie zainteresowanie. Pod postem ze zdjęciem pojawiła się lawina komentarzy. "Piękności", "Bosko", "Cudownie wyglądasz" - pisali zwolennicy dziennikarki. Nie zabrakło jednak głosów krytycznych.

"Kiedy dziennikarz/dziennikarka promuje się jak celebryta w bikini/kąpielowkach, świadczy to o niskim poziomie dziennikarstwa" - stwierdził jeden z internautów.

To nie jedyna fotografia, którą zamieściła Justyna Dobrosz-Oracz i która wywołała kontrowersje wśród internautów. Kilka dni temu dziennikarka zamieściła zdjęcia ze ślubu znajomych. Wówczas internauci komentowali jej suknię z głębokim dekoltem i wycięciami.