Łukasz Schreiber ożenił się po raz drugi

Łukasz Schreiber ożenił się po raz drugi w sierpniu tego roku. Po rozstaniu i rozwodzie z Marianną Schreiber, polityk PiS związał się z Weroniką Reitner. Jego nowa żona wciąż wzbudza spore zainteresowanie.

Łukasz Schreiber przeszedł operację

W połowie grudnia to właśnie ona poinformowała, że jej mąż trafił do szpitala i przeszedł operację. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie. Obserwatorzy jej profilu dopytywali, co się stało. Weronika wyjaśniła, że jej mąż przeszedł operację. Nie obyło się bez stresu.

Otrzymałam od was przez ostatnie dni dziesiątki wiadomości z pytaniami, dlaczego mnie tutaj nie ma. Mój mąż przeszedł dzisiaj operację. To był czas pełen przygotowań i stresu. Potrzebujemy teraz "ciszy". Wrócę do was niebawem - napisała. Podziękowała przy okazji bliskim za wsparcie.

Łukasz Schreiber zabrał głos po operacji

Kilka dni później również Łukasz Schreiber zamieścił wpis. Nie będę w stanie wziąć udziału w najbliższym posiedzeniu Sejmu pierwszy raz od dziesięciu lat. Niestety musiałem przejść operację. Dziękuję lekarzom i personelowi bydgoskiego szpitala, a także mojej żonie za opiekę w tym trudnym czasie. Dziękuję także mojej rodzinie i przyjaciołom za wsparcie oraz dobre słowo. Obiecuję wrócić od nowego roku w pełni sił, by walczyć o Polskę naszych marzeń- poinformował na swoim Instagramie.

Nowe informacje na temat stanu zdrowia posła PiS

Czy jest szansa na to, że Łukasz i Weronika spędzą święta razem w domu? Żona posła PiS zamieściła kolejny wpis. Poinformowała w nim, jak czuje się jej mąż. Jak wiecie, nasza codzienność przez ostatnie dni wyglądała trochę "inaczej", na pewno trudniej. Powoli wracamy już do tej "normalnej" rzeczywistości, obecnie świątecznej co widać, chociażby po ostatnim zdjęciu, (tak, nareszcie udekorowałam dom na święta!) - napisała Weronika Schreiber.

Podziękowała również lekarzom, którzy leczyli jej męża. Napiszę więc tylko krótko, jestem wdzięczna lekarzom oraz całemu personelowi bydgoskiego szpitala za opiekę nad Łukaszem i jestem ogromnie dumna z mojego męża! Z siebie również, choć troszkę, w końcu udało mi się to przeżyć bez "zawału serca" - napisała Weronika Schreiber.