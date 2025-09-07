Tydzień temu głośno było o ślubie Łukasza Schreibera. Polityk PiS ożenił się z Weroniką Reitner. To trzecia żona Łukasza Schreibera. Teraz na ślubnym kobiercu postanowił stanąć poseł Nowej Lewicy. Chodzi o Tomasza Trelę.

Tomasz Trela wziął ślub. Gdzie odbyła się ceremonia?

Wybranką została Dominika Bulżacka. Uroczystość odbyła się w prestiżowej lokalizacji w Łodzi a dokładnie w Muzeum Pałacu Herbsta. Panna młoda jak pisze "Fakt" postawiła na „białą, niezwykle elegancką kreację z licznymi zdobieniami w postaci koronkowych aplikacji oraz mieniących się w codziennym świetle koralików”. Poseł Trela wybrał z kolei klasyczny garnitur, ale zrezygnował z krawata oraz muchy.

Tomasz Trela powiedział "tak". Kim jest jego żona?

Para młoda na miejsce ślubu i wesela przyjechała luksusowym mercedesem klasy S. Ślubu parze udzieliła prezydent Łodzi - Hanna Zdanowska. Dominika Bulżacka a od 6 września, gdy odbył się ślub, już Bulżacka-Trela jest adwokatką specjalizującą się w obsłudze klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Poseł Trela pokazał zdjęcia ze ślubu. Taki wpis zamieścił

Poseł Trela zamieścił na Instagramie post i pokazał zdjęcie ze świeżo upieczoną żoną. "Największa kampania w moim życiu zakończona sukcesem. Moja żona - Dominika Bulzacka - Trela" - napisał poseł.