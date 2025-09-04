Łukasz Schreiber wziął trzeci ślub. Pokazał zdjęcia z wesela

Łukasz Schreiber w niedzielę 31 sierpnia opublikował w sieci zdjęcia ze swojego trzeciego ślubu. W czerwcu polityk PiS rozwiódł się z poprzednią żoną, czyli Marianną Schreiber. Nową ukochaną, którą jest Weronika Reitner a teraz już Schreiber, pokazał pół roku wcześniej.

Trzecia żona Łukasza Schreibera. Kim jest Weronika Reitner?

W czerwcu oprócz rozwodu Łukasza Schreibera i Marianny odbyły się także zaręczyny z nową ukochaną. O trzeciej żonie posła PiS wiadomo niewiele. Wiadomo, że pochodzi ze Żnina. Z profilu w mediach społecznościowych można się dowiedzieć, że Weronika Reitner ma na instagramowym profilu ponad 2,8 tysiąca obserwatorów. Pokazuje na nim swoje zawodowe życie. Działa w branży nieruchomości oraz w modelingu.

Polityk PiS był żonaty trzy razy. Z pierwszą żoną miał córkę

Zaskoczeniem dla niektórych jest fakt, że Łukasz Schreiber nie był przed tym ślubem tylko i wyłącznie mężem Marianny. Polityk PiS stawał na ślubnym kobiercu nie dwa a trzy razy. Kilka lat temu tygodnik "Polityka" ujawnił, że poseł PiS jest po rozwodzie i wychowuje dziecko z poprzedniego małżeństwa.

Kiedy Łukasz poznał Mariannę, był już po przejściach. Miał za sobą rozwód i dziecko z pierwszego małżeństwa, ale był to związek niesakramentalny- pisała "Polityka".

Rozwód Łukasza Schreibera z pierwszą żoną. Media donoszą, co było powodem

Mogę powiedzieć, że jeśli coś się wie od początku, to nie stanowi to problemu i nie ma wpływu na przyszłość, bo się o tym wie. Kocha się nie za coś, a pomimo wszystko i ja swego męża kocham niezależnie od tego, co było kiedyś. Liczy się człowiek, a nie jego przeszłość. Mój mąż jest dobrym ojcem i mężem, a to dla mnie najważniejsze - mówiła wówczas sama Marianna Schreiber.

Z doniesień medialnych wynika, że do małżeństwa z pierwszą żoną doszło zanim Łukasz Schreiber zaczął robić karierę w polityce. Kobiet nie była osobą medialną i do dziś niewiele wiadomo na jej temat. W niektórych kręgach, jak donoszą media, mówi się, że to odmienna wizja życia i brak akceptacji dla pracy męża, sprawiło, że ten związek Łukasza Schreibera się zakończył.