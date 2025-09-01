Łukasz Schreiber wziął ślub. Pochwalił się w sieci

Łukasz Schreiber w miniony weekend opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia ze swojego ślubu. Polityk PiS ożenił się z Weroniką Reiter. Para spotykała się od prawie roku. Pod zamieszczoną w mediach społecznościowych fotografią Łukasz Schreiber zamieścił wpis: "Najpiękniejszy dzień".

Zaręczyny polityka PiS i jego nowej ukochanej odbyły się pod koniec czerwca. Wtedy też Łukasz Schreiber rozwiódł się ze swoją poprzednią żoną Marianną Schreiber. Zaledwie dwa miesiące później stanął na ślubnym kobiercu z nową ukochaną. Weronika już Schreiber także pochwaliła się w sieci filmem ze ślubu.

Wciąż jesteśmy ogromnie wzruszeni… i tak od piątku. Za nami absolutnie, najpiękniejszy w dotychczasowym życiu weekend. Jesteśmy tak bardzo wdzięczni! Jesteśmy dumni! P.S. Wybaczcie ślubny spam, ale przepadłam… - napisała na Instagramie.

Marianna Schreiber o ślubie byłego męża. "Dziś strzelił hat - tricka"

Nie wszyscy jednak podzielali szczęście świeżo upieczonych małżonków. Była żona polityka PiS - Marianna zamieściła w sieci wpis, w którym odniosła się do tego wydarzenia.

Mój były mąż, dziś strzelił hat - tricka. Wziął trzeci ślub. Ten reprezentant prawicowej partii politycznej ma duży ciąg na bramkę i jestem przekonana, że to nie jest ostatni raz, kiedy powiedział "tak" w urzędzie stanu cywilnego. Łukaszowi bardzo łatwo przychodzi wstępować w związek małżeński, wszak jest to jego trzecia żona i zapewne nie ostatnia - stwierdziła. Zwróciła się również do nowej żony polityka PiS. Życzyła jej, aby była "ostatnim numerem na liście ofiar tego predatora seksualnego".

Żona Łukasza Schreibera odpowiada Mariannie. Ma dla niej radę

Na odpowiedź na te słowa nie trzeba było długo czekać. Żona Łukasza Schreibera postanowiła odpowiedzieć Mariannie. W rozmowie z Pudelkiem stwierdziła, że to "pomówienia". Radzi byłej żonie jej obecnego męża, by skupiła się na swoim życiu.

A cóż można sądzić o wpisie pełnym pomówień, zapewne nie ostatnim? Jedyne, co tutaj da się powiedzieć, z całego serca życzę skupienia się (w końcu) na swoim życiu. PS. "Czasem milczenie jest złotem, a mowa srebrem" - powiedziała Weronika Schreiber.