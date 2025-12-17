Koniec roku dla posła PiS, czyli Łukasza Schreibera, upływa pod znakiem walki o zdrowie. Jego żona Weronika poinformowała w poniedziałek, że jej mąż trafił do szpitala. Para w sierpniu stanęła na ślubnym kobiercu.

Łukasz Schreiber trafił do szpitala. Jest po operacji

Weronika Reitner a od kilku miesięcy Schreiber zamieściła w sieci post, w którym poinformowała, że jej mąż jest po operacji. Zamieściła również zdjęcia, na których widać dłoń posła PiS z założonym wenflonem. Żona posła PiS w ten sposób wyjaśniła również, dlaczego była nieobecna w mediach społecznościowych.

Otrzymałam od was przez ostatnie dni dziesiątki wiadomości z pytaniami, dlaczego mnie tutaj nie ma. Mój mąż przeszedł dzisiaj operację. To był czas pełen przygotowań i stresu. Potrzebujemy teraz "ciszy". Wrócę do was niebawem - napisała. Podziękowała również za wsparcie.

Łukasz Schreiber trafił do szpitala. 'Przeszedł operację'
Łukasz Schreiber trafił do szpitala. "Przeszedł operację"

Łukasz Schreiber zabrał głos dzień po operacji

Dzień po tym, jak przeszedł operację, Łukasz Schreiber sam zabrał głos i zamieścił w sieci post, w którym uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, co działo się z nim w ostatnich dniach.

Wyjaśnił, że pierwszy raz od dziesięciu lat nie weźmie udziału w najbliższym posiedzeniu Sejmu. Dodał, że jest to dla niego sytuacja wyjątkowa. Nie będę w stanie wziąć udziału w najbliższym posiedzeniu Sejmu pierwszy raz od dziesięciu lat. Niestety musiałem przejść operację - napisał.

Łukasz Schreiber złożył pewną obietnicę

Łukasz Schreiber zabierając głos w sieci, podziękował lekarzom i personelowi bydgoskiego szpitala. Nie zapomniał również o swojej żonie, która wspierała go w trudnych chwilach. Podziękował także rodzinie i przyjaciołom za dobre słowo.

W tym, co napisał, złożył też pewną obietnicę. Dziękuję lekarzom i personelowi bydgoskiego szpitala, a także mojej żonie za opiekę w tym trudnym czasie. Dziękuję także mojej rodzinie i przyjaciołom za wsparcie oraz dobre słowo. Obiecuję wrócić od nowego roku w pełni sił, by walczyć o Polskę naszych marzeń - napisał.