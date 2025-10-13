XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa. Uczestnicy w niedzielę wieczorem usłyszeli wyniki po przesłuchaniach w II etapie. Trwały one cztery dni a jurorzy ogłosili listę tych, którzy dostali się do półfinału 12 października o godz. 23.20.
Konkurs Chopinowski 2025. Ogłoszono listę półfinalistów
Przesłuchania trwały dosyć długo, bo ostatni uczestnik tego etapu eliminacji w Konkursie Chopinowskim 2025 William Yang ze Stanów Zjednoczonych grał od godz. 21. Emocje sięgały zenitu. Jurorzy w końcu ogłosili, kto będzie brał udział w półfinale Konkursu Chopinowskiego 2025.
Będzie to 20 pianistów. Wśród nich znalazło się trzech Polaków. Przypomnijmy, że z 84 uczestników do drugiego etapu przeszło 40. Z 28 Chińczyków, którzy biorą udział w Konkursie Chopinowskim sześcioro wciąż walczy o główną wygraną.
Konkurs Chopinowski 2025. Którzy pianiści z Polski weszli do półfinału?
Mamy 20 nazwisk w III etapie. Bardzo ekscytujące - powiedział Garrick Ohlsson, ogłaszając decyzję jurorów. Trzej pianiści z Polski, którzy dostali się do półfinału to:
- Piotr Alexewicz
- Piotr Pawlak
- Yehuda Prokopowicz.
Pozostali uczestnicy, którzy dostali się do półfinału Konkursu Chopinowskiego 2025 to:
- Kevin Chen (Kanada),
- Yang (Jack) Gao (Chiny),
- Eric Guo (Kanada),
- David Khrikuli (Gruzja),
- Shiori Kuwahara (Japonia),
- Hyo Lee (Korea Południowa),
- Hyuk Lee (Korea Południowa),
- Tianyou Li (Chiny),
- Xiaoxuan Li (Chiny),
- Eric Lu (USA),
- Tianyao Lyu (Chiny),
- Vincent Ong (Malezja),
- Miyu Shindo (Japonia),
- Tomoharu Ushida (Japonia),
- Zitong Wang (Chiny),
- Yifan Wu (Chiny),
- William Yang (USA).
Konkurs Chopinowski 2025. Kiedy rozpocznie się trzeci etap?
III etap Konkursu Chopinowskiego 2025 rozpocznie się już we wtorek, 14 października, i potrwa do 20 października. Każdy pianista wykona jedną z dwóch Sonat Chopina (b-moll op. 35 lub h-moll op. 58), cykl mazurków oraz dowolny utwór solowy niewykonywany wcześniej. Występy każdego uczestnika będą trwały od 45 do 55 minut.
Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?
Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.
Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.
Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.
