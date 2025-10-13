XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa. Uczestnicy w niedzielę wieczorem usłyszeli wyniki po przesłuchaniach w II etapie. Trwały one cztery dni a jurorzy ogłosili listę tych, którzy dostali się do półfinału 12 października o godz. 23.20.

Konkurs Chopinowski 2025. Ogłoszono listę półfinalistów

Przesłuchania trwały dosyć długo, bo ostatni uczestnik tego etapu eliminacji w Konkursie Chopinowskim 2025 William Yang ze Stanów Zjednoczonych grał od godz. 21. Emocje sięgały zenitu. Jurorzy w końcu ogłosili, kto będzie brał udział w półfinale Konkursu Chopinowskiego 2025.

Będzie to 20 pianistów. Wśród nich znalazło się trzech Polaków. Przypomnijmy, że z 84 uczestników do drugiego etapu przeszło 40. Z 28 Chińczyków, którzy biorą udział w Konkursie Chopinowskim sześcioro wciąż walczy o główną wygraną.

Konkurs Chopinowski 2025. Którzy pianiści z Polski weszli do półfinału?

Mamy 20 nazwisk w III etapie. Bardzo ekscytujące - powiedział Garrick Ohlsson, ogłaszając decyzję jurorów. Trzej pianiści z Polski, którzy dostali się do półfinału to:

Piotr Alexewicz

Piotr Pawlak

Yehuda Prokopowicz.

Pozostali uczestnicy, którzy dostali się do półfinału Konkursu Chopinowskiego 2025 to:

Kevin Chen (Kanada),

Yang (Jack) Gao (Chiny),

Eric Guo (Kanada),

David Khrikuli (Gruzja),

Shiori Kuwahara (Japonia),

Hyo Lee (Korea Południowa),

Hyuk Lee (Korea Południowa),

Tianyou Li (Chiny),

Xiaoxuan Li (Chiny),

Eric Lu (USA),

Tianyao Lyu (Chiny),

Vincent Ong (Malezja),

Miyu Shindo (Japonia),

Tomoharu Ushida (Japonia),

Zitong Wang (Chiny),

Yifan Wu (Chiny),

William Yang (USA).

Konkurs Chopinowski 2025. Kiedy rozpocznie się trzeci etap?

III etap Konkursu Chopinowskiego 2025 rozpocznie się już we wtorek, 14 października, i potrwa do 20 października. Każdy pianista wykona jedną z dwóch Sonat Chopina (b-moll op. 35 lub h-moll op. 58), cykl mazurków oraz dowolny utwór solowy niewykonywany wcześniej. Występy każdego uczestnika będą trwały od 45 do 55 minut.

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.

Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.