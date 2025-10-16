XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wciąż trwa. Uczestnicy w niedzielę 12 października wieczorem usłyszeli wyniki po przesłuchaniach w II etapie.

Konkurs Chopinowski 2025. Ogłoszono listę półfinalistów

Przesłuchania trwały dosyć długo, bo ostatni uczestnik tego etapu eliminacji w Konkursie Chopinowskim 2025 William Yang ze Stanów Zjednoczonych grał od godz. 21. Emocje sięgały zenitu.

Jurorzy w końcu ogłosili, kto będzie brał udział w półfinale Konkursu Chopinowskiego 2025. Do III etapu, czyli do półfinału zakwalifikowało się 20 pianistów. Te osoby to:

Kevin Chen (Kanada),

Yang (Jack) Gao (Chiny),

Eric Guo (Kanada),

David Khrikuli (Gruzja),

Shiori Kuwahara (Japonia),

Hyo Lee (Korea Południowa),

Hyuk Lee (Korea Południowa),

Tianyou Li (Chiny),

Xiaoxuan Li (Chiny),

Eric Lu (USA),

Tianyao Lyu (Chiny),

Vincent Ong (Malezja),

Miyu Shindo (Japonia),

Tomoharu Ushida (Japonia),

Zitong Wang (Chiny),

Yifan Wu (Chiny),

William Yang (USA).

Wśród nich są również trzej pianiści z Polski. To:

Piotr Alexewicz

Piotr Pawlak

Yehuda Prokopowicz.

Konkurs Chopinowski 2025. Polak wśród faworytów

Ten ostatni często pojawia się na liście faworytów do głównej wygranej. Zachwycają się nim zarówno krytycy, jak i sami słuchacze, którzy chwalą go w mediach społecznościowych. "Dla mnie to były najlepsze mazurki i Berceuse. Poeta w każdym calu", "Wspaniały! Mam nadzieję, że usłyszymy pana Yehudę w finale", "Występ był delikatny i cudowny, szczególnie mazurki – nie mogę się doczekać finału"; "Najlepszy" - piszą w komentarzach.

Yehuda Prokopowicz ma dopiero 20 lata, ale jest już laureatem ponad 30 konkursów pianistycznych. Na koncie ma m.in. Grand Prix w Konkursie im. I.J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Konkurs Chopinowski 2025. Kim jest Yehuda Prokopowicz?

Pianista urodził się w Jerozolimie a na fortepianie zaczął grać gdy miał niespełna 4 lata pod okiem starszej siostry Veroniki, która sama była uczennicą prof. Eitana Globersona. Początkowo było przy tym dużo zabawy. Ona uczyła wtedy jeszcze dwie moje siostry. Byłem najgorszy, ale ostatecznie wyszło na to, że jestem najlepszy - mówił Yehuda Prokopowicz w rozmowie z Radiem Kraków.

Yehuda uczył się także w Jerusalem Academy of Music and Dance a potem kontynuował edukację muzyczną w Berlinie i Paryżu, studiując pod okiem wybitnych mistrzów, takich jak Jacques Rouvier i Klaus Hellwig. Gdy miał 9 lat przeprowadził się do Polski.

Obecnie studiuje na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dr Krzysztofa Książka. Krakowskie. W 2024 skończył z wyróżnieniem PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie. Yehuda Prokopowicz współpracował z wybitnymi pedagogami. Od 2018 r. pracował z prof. Stefanem Wojtasem, a obecnie jego mistrzem jest dr Krzysztof Książek.

Jest faworytem w Konkursie Chopinowskim 2025. Kocha nie tylko muzykę

Yehuda jest niezwykle otwarty na nowe pomysły, ale jednocześnie ma swoją indywidualność - mówił dr Książek w rozmowie z Gazetą Krakowską. Nauczyciel zdradził, jaki Yehuda jest prywatnie.

Nie jest osobą wylewną, raczej introwertykiem. Na pewno ma ciekawe poczucie humoru i duży dystans do siebie, a to pomaga w życiu, nie tylko jak się jest muzykiem. Może dlatego też lubię z nim spędzać czas, jest po prostu ciekawym człowiekiem - powiedział Książek.

Poza pasją do muzyki, pianista jest także fanem tenisa i oryginalnych kapeluszy. W liceum zdarzało mu się grywać utwory ABBY. Jak przyznał w rozmowie z Polskim Radiem jego ulubioną formą są właśnie mazurki, które pragnie grać tak często, jak to tylko możliwe.

Yehuda Prokopowicz zwraca uwagę nietypowym zachowaniem

Yehuda Prokopowicz wystąpił podczas wieczornej sesji przesłuchań, które odbyły się w środę (15 października). Zwrócił uwagę nietypowym zachowaniem podczas występów. Zanim zaczyna grać spogląda długo na salę. To mój mały sekret, ale też pewna forma skupienia – wyjaśnił Prokopowicz podczas konferencji po przesłuchaniu.

Zupełnie nie patrzę w stronę jurorów. Wiem, że to tak wygląda, ale jurorzy są niżej mojego spojrzenia. Mianowicie ja patrzę na sufit, a raczej na całą konstrukcję tej pięknej sali tuż przed, żeby ją po prostu objąć w moim sercu i ją wypełnić - mówił w rozmowie z radiową Dwójką.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Czy Yehuda Prokopowicz wejdzie do ścisłego finału i wygra Konkurs Chopinowski 2025? O tym przekonamy się dziś, w czwartek 16 października. To wtedy ogłoszonych zostanie 10 finalistów. Zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego poznamy w nocy z 20 na 21 października. Laureat otrzyma złoty medal i nagrodę w wysokości 60 tys. euro.

Konkurs Chopinowski 2025. Gdzie oglądać i słuchać transmisji?

Pianistów, którzy biorą udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym im. Fryderyka Chopina można będzie posłuchać i zobaczyć podczas transmisji za darmo. Konkurs Chopinowski oglądać będzie można w TVP Kultura i na kanale TVP VOD.

Z kolei słuchacze Polskiego Radia będą mogli posłuchać transmisji z przesłuchań konkursowych, wywiadów z uczestnikami oraz rozmów dziennikarzy i krytyków na Dwójce oraz w Polskim Radiu Chopin.

Tegoroczny Konkurs Chopinowski transmitowany będzie także online m.in. na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, oficjalnej stronie internetowej Konkursu Chopinowskiego oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski 2025 będzie także relacjonowany na TikToku.