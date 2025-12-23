Dni z zakazem handlu w 2025 roku. Czy 24 grudnia sklepy będą otwarte?

Kwestia dni z zakazem handlu regulowana jest w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. 2018 poz. 305). Zgodnie z nią w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem są zakazane.

Zakaz handlu nie obowiązuje w:

kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Poza niedzielami zakaz handlu obejmuje także dni świąteczne. Przez święta, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28) rozumie się:

1 stycznia – Nowy Rok;

6 stycznia – Święto Trzech Króli;

pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

drugi dzień Wielkiej Nocy;

1 maja – Święto Pracy;

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;

pierwszy dzień Zielonych Świątek;

Boże Ciało;

15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada – Wszystkich Świętych;

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia;

26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Sklepy będą zamknięte w Wigilię. Nowe przepisy od 2025 roku

W 2025 roku zaczynają obowiązywać nowe regulacje związane z handlem w czasie świąt. Kluczową zmianą jest uznanie Wigilii, czyli 24 grudnia, za dzień ustawowo wolny od pracy. W praktyce oznacza to zamknięcie dużych sklepów, supermarketów, centrów handlowych oraz dyskontów, co wyraźnie odróżnia ten rok od wcześniejszych, gdy zakupy w Wigilię były możliwe, choć godziny otwarcia sklepów były skrócone.

W tym roku sklepy będą więc zamknięte przez trzy dni z rzędu: od 24 do 26 grudnia. Po świętach okazja do zakupów nadarzy się dopiero 27 grudnia (sobota). Z kolei 28 grudnia (niedziela) sklepy ponownie będą zamknięte, gdyż jest to niedziela niehandlowa.

Tych miejsc zakaz handlu nie obowiązuje, jednak w Wigilię wiele z nich może być zamkniętych

Przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewidują jednak liczne odstępstwa od zakazu. Oznacza to, że nawet w Wigilię w wybranych miejscach będzie można zrobić zakupy. Warto jednak mieć na uwadze, że ze względu na wyjątkowy charakter tych dni wiele punktów handlowych może pozostać zamkniętych z decyzji właścicieli. Tam, gdzie handel będzie prowadzony, godziny otwarcia mogą być niestandardowe, dlatego najlepiej sprawdzić je wcześniej.

Do wyjątków, których nie obejmuje zakaz handlu, należą m.in.:

stacje paliw;

kwiaciarnie;

apteki i punkty apteczne;

kioski i saloniki prasowe;

placówki pocztowe;

sklepy zlokalizowane na dworcach;

punkty handlowe działające na terenie szpitali;

sklepy znajdujące się na lotniskach;

piekarnie, cukiernie i lodziarnie;

punkty gastronomiczne.

Ograniczenia nie dotyczą również sklepów, w których sprzedaż prowadzona jest wyłącznie przez właściciela – osobę fizyczną działającą osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu.

Czy Żabki będą otwarte w Wigilię 2025?

Wiele sklepów sieci Żabka może być otwartych również w dni objęte ograniczeniami handlu, ponieważ to franczyzobiorca sam decyduje o godzinach pracy. W Wigilię, 24 grudnia 2025 roku, mimo że jest to dzień ustawowo wolny, niektóre placówki mogą być czynne, np. od rana do wczesnego popołudnia (około 6:00–13:00), jednak dokładne godziny zależą od decyzji właściciela konkretnego sklepu.