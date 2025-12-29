Informację o śmierci aktora Ryszarda Szołtysika podał Cyprian Dmowski - wydawca w "Gazecie Wrocławskiej" oraz profil PTV Echo na Facebooku. "Z głębokim żalem informujemy, że odszedł 27 grudnia 2025 na zawsze nasz echoludek Rysiu Szołtysik. Zaledwie przeżył 75 lat. Ryszard był dziennikarzem - redaktorem redakcji sportowej w pierwszej stacji telewizyjnej PTV Echo. Słynne transmisje meczów żużlowych Sparty Wrocław przyciągały do Echa rzesze kibiców. Za żużlowcami z kamerą Ryszard z kolegami jeździli po całej Polsce" - napisano w poście.

Aktor i reżyser

Ryszard Szołtysik był także reżyserem filmów dokumentalnych - zrobił m.in.. "Szalejów po powodzi" (1999) i "Cud" (2002). Wystąpił także jako aktor w serialu "Świat według Kiepskich". Wcielił się w dziennikarza w odcinkach "Złoty gol" (24) i "Doktor Śledzik i Mister Zgredzik" (36).

Reklama

Stopniowo ubywa aktorów ze "Świata według Kiepskich"

Wśród aktorów znanych z serialu Świat według Kiepskich, którzy już nie żyją, znajduje się wielu bardzo cenionych artystów. Zmarł m.in. Ryszard Kotys, niezapomniany Marian Paździoch, a także Dariusz Gnatowski, wcielający się w Arnolda Boczka. Odeszła również Marzena Kipiel-Sztuka, serialowa Halina Kiepska, oraz Krzysztof Kiersznowski, który również okazjonalnie pojawiał się w sitcomie Polsatu. Wcześniej zmarła także Krystyna Feldman, znana jako Babcia Rozalia. Ich role na trwałe zapisały się w historii polskiej telewizji i do dziś są wspominane przez fanów serialu. Niestety co jakiś czas pojawiają się kolejne doniesienia o aktorach związanych z serialem, którzy odeszli.