Informację o zdarzeniu przekazała w poniedziałek rano Katarzyna Antoń z kierownictwa Unity Line, spółki realizującej połączenia promowe na Bałtyku.

Alarm "Człowiek za burtą" - Polak znalazł się w wodzie

"28 grudnia na Morzu Bałtyckim w okolicy Sassnitz prom Skania należący do Unity Line nadał komunikat »Człowiek za burtą« w wyniku zgłoszenia świadka zdarzenia, że jeden z pasażerów znalazł się w wodzie. Był to pasażer narodowości polskiej" - poinformowała Antoń.

Kilka godzin poszukiwań

Sasnitz znajduje się na wschodnim wybrzeżu wyspy Rugia (Niemcy). Akcję ratunkowo-poszukiwawczą koordynowała niemiecka Służba Ratownictwa Morskiego (SAR). W działaniach brały udział także jednostki z Danii i Szwecji. Do poszukiwań dołączył również prom Polonia należący do Unity Line. Poszukiwania prowadzono przez kilka godzin w trudnych warunkach pogodowych. Na Bałtyku była sztormowa pogoda. Antoń poinformowała, że o godz. 18.21 SAR zadecydowała o "zwolnieniu z akcji ratunkowej" promów Skania i Polonia, które skierowały się do portów w Ystad i Świnoujściu. "Unity Line pozostaje w kontakcie z właściwymi służbami. Na obecnym etapie nie udzielamy dodatkowych informacji" - podsumowała Antoń.