Jak poinformowała gazeta, powołując się na ośmiu obecnych i byłych przedstawicieli władz, dowódcy są poważnie zaniepokojeni będącą w opracowaniu Strategią Obrony Narodowej, która ustala priorytety dotyczące zasobów i rozmieszczania sił amerykańskich na całym świecie.

Krytyka ze strony czołowych oficerów

Krytyka ze strony wielu czołowych oficerów, w tym gen. Dana Caine'a, przewodniczącego Komitetu Połączonych Szefów Sztabów, pojawia się w momencie, gdy Hegseth zmienia priorytety wojskowe USA. Według niego Pentagon ma koncentrować się na zagrożeniach dla ojczyzny, ograniczając konkurencję USA z Chinami i bagatelizując rolę Ameryki w Europie i Afryce – czytamy.

Osoby zaznajomione z pracami nad strategią opisywały rosnące poczucie frustracji w związku z planem, który uważały za krótkowzroczny i potencjalnie nieistotny ze względu na osobiste i czasami sprzeczne podejście prezydenta do polityki zagranicznej – przekazał dziennik.

Strategię opracowują osoby nominowane przez Trumpa, w tym urzędnicy, którzy wcześniej krytykowali długotrwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Bardzo szczera rozmowa Caine'a z Hegsethem

Według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą, Caine podzielił się w ostatnich tygodniach swoimi obawami z najwyższym kierownictwem Pentagonu. Przekazał Hegsethowi bardzo szczerą opinię – powiedziała jedna z tych osób. Nie wiem, czy Hegseth w ogóle rozumie znaczenie Strategii i dlatego myślę, że Caine tak bardzo się starał – dodała.

Druga osoba stwierdziła, że Caine próbował doprowadzić do tego, by Strategia nadal koncentrowała się na przygotowaniu wojska do odstraszenia i – jeśli to okazałoby się konieczne – pokonania Chin w konflikcie.

Jak napisał "Washington Post", Hegseth i jego urzędnicy sygnalizowali, że Pentagon wycofa część sił z Europy i połączy dowództwa w sposób, który niepokoi niektórych amerykańskich sojuszników, szczególnie w obliczu wojny Rosji z Ukrainą i niedawnych rosyjskich wtargnięć w przestrzeń powietrzną NATO.

Bezprecedensowe zebranie wojskowych

Na wtorek Hegseth zwołał setki amerykańskich dowódców wojskowych z całego świata do bazy w Quantico, w Wirginii. Według mediów minister ma wygłosić przemówienie na temat "etosu wojownika", nowej wizji resortu i standardów w wojsku. W spotkaniu ma uczestniczyć też prezydent Trump.

Pierwotnie dowódcom nie podano przyczyny bezprecedensowego zebrania, co wzbudziło w wojsku niepokój, spekulacje, a nawet obawy o bezpieczeństwo zebrania wszystkich dowódców w jednym miejscu.