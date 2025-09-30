Pozwólcie, że ujmę to w zdaniu, które na pierwszy rzut oka może być trochę szokujące... Nie jesteśmy w stanie wojny, ale już także nie w stanie pokoju z Rosją – powiedział Merz na spotkaniu z mediami w Duesseldorfie.
Merz: Rosja prowadzi wojnę przeciw naszej demokracji i wolności
Wojna Rosji jest "wojną przeciwko naszej demokracji, wojną przeciwko naszej wolności" – dodał Merz. Podkreślił też, że zamiarem Moskwy jest podważenie jedności Unii Europejskiej.
Merz: Rosyjskie aktywa mogą finansować wsparcie Ukrainy przez lata
Kanclerz nawiązał do jego wcześniejszego poparcia dla planu UE uruchomienia zamrożonych rosyjskich aktywów w celu sfinansowania ukraińskich wydatków obronnych, mówiąc, że mogłoby to wystarczyć na wsparcie militarne Ukrainy przez trzy do pięciu lat.
Merz: Kontynuowanie wojny będzie dla Rosji ekonomicznie niemożliwe
Zdaniem kanclerza z upływem czasu kontynuowanie wojny będzie dla Rosji ekonomicznie niemożliwe.
