Pozwólcie, że ujmę to w zdaniu, które na pierwszy rzut oka może być trochę szokujące... Nie jesteśmy w stanie wojny, ale już także nie w stanie pokoju z Rosją – powiedział Merz na spotkaniu z mediami w Duesseldorfie.

Merz: Rosja prowadzi wojnę przeciw naszej demokracji i wolności

Wojna Rosji jest "wojną przeciwko naszej demokracji, wojną przeciwko naszej wolności" – dodał Merz. Podkreślił też, że zamiarem Moskwy jest podważenie jedności Unii Europejskiej.

Merz: Rosyjskie aktywa mogą finansować wsparcie Ukrainy przez lata

Kanclerz nawiązał do jego wcześniejszego poparcia dla planu UE uruchomienia zamrożonych rosyjskich aktywów w celu sfinansowania ukraińskich wydatków obronnych, mówiąc, że mogłoby to wystarczyć na wsparcie militarne Ukrainy przez trzy do pięciu lat.

Merz: Kontynuowanie wojny będzie dla Rosji ekonomicznie niemożliwe

Zdaniem kanclerza z upływem czasu kontynuowanie wojny będzie dla Rosji ekonomicznie niemożliwe.