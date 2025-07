"Wobec znacznych strat bojowych i stopniowego wyczerpywania zasobów rosyjskie kierownictwo wojskowo-polityczne poszukuje możliwości kontynuowania agresywnej wojny przeciwko Ukrainie" – oświadczył ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Najemnicy w rosyjskich szeregach

Przypomniano, że w szeregach armii rosyjskiej walczą najemnicy z krajów Afryki i Azji, a także oddziały Korei Północnej. "Kreml rozważa (także) możliwość wciągnięcia w wojnę tzw. partnerów pod pozorem realizacji projektów humanitarnych w rosyjskich obwodach graniczących z Ukrainą. Kolejnym krajem, który Rosja próbuje wciągnąć w wojnę, jest Laos" – wyjaśniono w komunikacie.

Transakcja wiązana

Według ukraińskiego wywiadu obecnie Kreml organizuje udział zgrupowanego oddziału wojsk inżynieryjnych Ludowej Armii Laosu w rozminowywaniu terytoriów obwodu kurskiego Federacji Rosyjskiej. "Biorąc pod uwagę znaczne uzależnienie od pomocy zewnętrznej, kierownictwo Laosu na początkowym etapie wyraziło gotowość do wysłania do Rosji do 50 saperów i wsparcia rozminowywania obwodu kurskiego" - podkreślono.

"Rosja zasłania się retoryką humanitarną"

HUR przekazał, że Laos udziela też bezpłatnej pomocy Federacji Rosyjskiej poprzez prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla rannych rosyjskich żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych przeciwko Ukrainie. "Rosja, zasłaniając się retoryką humanitarną, próbuje zalegalizować obecność zagranicznego kontyngentu wojskowego na swoim terytorium, faktycznie wykorzystując go do prowadzenia działań wojennych przeciwko Ukrainie" – podkreślił wywiad wojskowy Ukrainy.