Ministerstwo hojnie obdarowało fundację Gortata

1 lipca br. Ministerstwo Sportu opublikowało listę podmiotów, które otrzymały w sumie ponad 63,6 mln zł na realizację w tym roku programu Aktywność dla Każdego. Wśród organizacji, które zostały obdarowane przez resort kierowany przez Sławomira Nitrasa znalazła się Fundacja Marcina Gortata MG13, która na projekt "Sportowy rok 2025" otrzymała 850 tys. zł - informuje "Gazeta Polska Codziennie".

Nitras mocno wspierał Trzaskowskiego

Nitras w kampanii prezydenckiej mocno wspierał Trzaskowskiego. Należał do jego sztabu wyborczego. Minister sportu bardzo często pojawiał się na wiecach kandydata Platformy Obywatelskiej. We Wrocławiu m.in. "walczył" z kibicami i przeciwnikami Trzaskowskiego, którzy przyszli na rynek, by wyrazić swoją dezaprobatę dla rywala Karola Nawrockiego.

Gortat ubolewał nad wynikiem wyborów prezydenckich

Gortat również agitował za Trzaskowskim. W mediach społecznościowych wielokrotnie umieszczał wpisy zachęcające do oddania głosu na kandydata Platformy Obywatelskiej. Natomiast Nawrockiego nazywał "gangusem".

Po przegranych wyborach prezydenckich przez Trzaskowskiego rozczarowany wynikiem Gortat ubolewał, że małe miasteczka i wsie "decydują mu o tym, jakie jego żona i dziecko będą mieli reguły". Sorry, nie zgodzę się z tym. Trzeba interweniować. Nie możemy sobie na to pozwolić - powiedział Gortat w jednym z programów.