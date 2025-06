Braun tuż za podium w pierwszej turze

Grzegorz Braun jest znany ze swoich kontrowersyjnych poglądów i skandalicznych zachowań. Polityk jednak ma sporą grupę wyborców. W pierwszej turze zanotował czwarty wynik. Większym poparciem od niego cieszyli się tylko Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. Na Brauna swój głos oddało aż 1 242 917 wyborców, co stanowiło 6,34 procent głosów w I turze.

Reklama

Osoby, które głosowały na Brauna mają wykasować numer Gortata

Taki wynik Brauna zszokował Marcina Gortata.Kto zagłosował na Brauna? Sześć procent. Jak milion osób zagłosowało na Brauna? To jest coś, co dla mnie jest... Człowiek, który robi takie rzeczy i wygłasza takie rzeczy, jakie wygłasza... Jeżeli masz mój telefon i głosowałeś na pana Brauna, to wykasuj mój numer i proszę cię nie dzwoń do mnie, nie odzywaj się do mnie jeżeli to zrobiłeś - powiedział Gortat, który był gościem programu "WojewódzkiKędzierski".

Kandydat popierany przez Gortata przegrał z Nawrockim

Reklama

Druga turę wyborów prezydenckich wygrał Karol Nawrocki. Popierany przez PiS kandydat - dotychczas prezes IPN, wcześniej dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - według danych Państwowej Komisji Wyborczej w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego pokonał Rafała Trzaskowskiego.

Z informacji podanych przez PKW w poniedziałek rano Nawrocki wygrał z Trzaskowskim, uzyskując wynik 50,89 proc. głosów. Jego kontrkandydat dostał 49,11 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.