Po czwartkowej rozmowie telefonicznej z Putinem Donald Trump stwierdził, że nie udało mu się osiągnąć żadnego postępu w kwestii wojny na Ukrainie i nie jest z tego powodu zadowolony.

Kreml o "specjalnej operacji wojskowej"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow po rozmowie obu przywódców mówił, że Rosja wolałaby osiągnąć swoje cele na Ukrainie środkami politycznymi i dyplomatycznymi, ale nie powstrzyma to "specjalnej operacji wojskowej".

Reklama

Trump rozmawiał też z Zełenskim

W piątek Trump na pokładzie samolotu Air Force One powiedział też, że podczas rozmowy telefonicznej z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim omawiał możliwość wysłania rakiet obrony powietrznej Patriot na Ukrainę.

Wstrzymane dostawy pocisków dla Ukrainy

We wtorek Biały Dom poinformował o wstrzymaniu przekazywania Ukrainie części pocisków do systemów obrony powietrznej. Jak powiedziała zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly, decyzja taka została podjęta, by "postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu".

W czwartek amerykański przywódca, zapytany o to, dlaczego USA wstrzymały dostawy części uzbrojenia dla Ukrainy, odpowiedział, że tak się nie stało, a Stany Zjednoczone nadal przekazują broń Ukrainie. "Dajemy im broń, współpracujemy z nimi i próbujemy im pomóc. Ale (były prezydent Joe) Biden opustoszył cały nasz kraj, dając im broń. I musimy się upewnić, że nam jej wystarczy" - oświadczył Donald Trump.

Prezydent USA śle listy ws. ceł

Na pokładzie Air Force One Trump powiedział też, że podpisał listy do 12 krajów, informujące o różnych poziomach taryf, którym będą podlegać towary importowane do Stanów Zjednoczonych. Listy mają być wysłane w poniedziałek. Amerykański prezydent odmówił podania nazw krajów, do których listy zostaną wysłane w pierwszej kolejności. 9 lipca upływa 90-dniowe zawieszenie tych ceł. Wbrew swoim wcześniejszym wypowiedziom Trup w środę powiedział, że nie rozważa przedłużenia tego terminu.