Dziękuję za wsparcie i bohaterską obronę nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale także za obronę granic UE i Strefy Schengen– powiedział prezydent.

Andrzej Duda odniósł się również do napięć społecznych i krytyki, z jaką funkcjonariusze spotykali się ze strony niektórych obywateli. Chcę przeprosić was jako Prezydent RP za wszystkie przykrości, jakich doznaliście ze strony różnych naszych rodaków. Nieraz nieodpowiedzialnych, a nieraz bezczelnych i chamskich – zaznaczył.

Prezydent Duda na granicy: Przepraszam za bezczelność i chamstwo niektórych rodaków

Prezydent przypomniał także o tragediach, jakie wydarzyły się w ostatnich latach na granicy. Myślę nie tylko o rannych, ale przede wszystkim o sierżancie Sitku, który jako pierwszy od II wojny światowej poległ broniąc polskiej granicy – podkreślił, nawiązując do śmierci funkcjonariusza Straży Granicznej.

Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Opozycja grzmi

Równolegle do wizyty prezydenta trwa dyskusja o decyzji rządu Donalda Tuska dotyczącej tymczasowego przywrócenia kontroli granicznych z Niemcami i Litwą. Mają one obowiązywać od 7 lipca do 5 sierpnia, a ich celem – jak tłumaczy wiceminister Czesław Mroczek – jest "wyeliminowanie nielegalnej imigracji osób wjeżdżających do Polski".

Choć rząd zapewnia, że działania są prewencyjne, opozycja nie kryje krytyki. Politycy zarzucają Tuskowi opieszałość i brak skuteczności w reagowaniu na rosnące napięcia. Głos zabrali m.in. były premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent elekt Karol Nawrocki, którzy ocenili działania jako spóźnione i czysto PR-owe.

Źródło: PolsatNews, Kancelaria Prezydenta